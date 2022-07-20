Чому ціни на зернові в Україні впали, а продукти на прилавках дорожчають

Аграрії змушені розпродувати торішній урожай за безцінь, проте інфляція у країні вже перевищила 20%. У чому причина?

У статті Фокусу "Надто багато хліба. Чи зможе Україна вивезти за кордон торішній урожай" Богдан Духницький, старший науковий співробітник відділу економіки та міжнародної інтеграції ННЦ Інститут аграрної економіки, повідомляє, що в українських портах заблоковано 22 млн тонн зерна, яке Україна не може експортувати за кордон через російську агресію.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Враховуючи, що в міру збирання нового врожаю, яке вже розпочалося в Україні, може виникнути дефіцит потужностей для зберігання, аграрії готові збувати запаси, не дивлячись на ціни.

За словами Світлани Литвин, аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), практично на всі види зернових ціни знизилися вдвічі, якщо порівняти з довоєнним рівнем і тепер зернові продаються нижче за собівартість виробництва.

Важливо

М'ясна справа: чи вистачить Україні сил та ресурсів втримати власне виробництво м'яса

Духницький підтверджує, що внутрішні ціни на пшеницю, кукурудзу та ячмінь в Україні у червні-липні 2022 року продовжили знижуватися до мінімальних значень і наразі перебувають у межах близько 4 тис. грн за тонну. І це ще межа падіння. Наприклад, один із фермерів Одеської області розповів Фокусу, що готовий продати пшеницю навіть за ціною 2,5 тис. грн за тонну.

Однак демпінгові ціни на сировину ще не означають, що в Україні буде дешевий хліб. Так, Богдан Духницький зазначає, що вартість продовольства залежатиме від багатьох факторів економічного, політичного та соціального характеру, наочним підтвердженням чого є те, що на тлі зниження закупівельних цін на зерно вартість харчів в Україні з початку російського вторгнення помітно зросла, а загалом рівень інфляції в Україні в червні досяг 21,5% (рік до року).

Важливо

Віджимають бізнес, вивозять черешню та зерно. Як виглядає життя окупованого Мелітополя

"До війни пшениця коштувала 8 тис. гривень за тонну, а зараз — 3-4 тис. грн. Тому причина подорожчання борошна — не в пшениці, а у вартості палива, логістиці, доступності млинів тощо", — підсумовує Андрій Бут, директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд.

Докладно про те, що відбувається з агрогалуззю в умовах війни та заблокованих агресором морських портів, — у новій статті Фокусу.

Раніше Фокус писав, що за оцінками Нацбанку в червні 2022 року найпомітніше зросли ціни на сирі продукти, крупи та м'ясо. Також у своїй статті Фокус аналізував ситуацію з цінами на насіння соняшнику та соняшникову олію в Україні.