Зерно поїде до Єгипту: експерт пояснив, що українське зерно таки куплять

За словами першого віцепрезидента Торгово-промислової палати України Михайла Непрана, Єгипет незабаром укладе з українськими трейдерами нові контракти.

Росіянам вигідно масово поширювати інформацію про відмову Єгипту купувати українське зерно, оскільки Росія воює з Україною не лише на військовому фронті, а й на економічному. Про це в ефірі радіо "Громадське" заявив перший віцепрезидент ТПП України Михайло Непран.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Агентство Reuters поширило таку інформацію (про відмову Єгипту купувати українське зерно, — Фокус), поширили вони без будь-якої оцінки, просто дали інформацію, що Єгипет відмовився від контрактів, укладених у грудні. Російська пропаганда перша схопила тему. З однієї сторони, це елемент війни, з іншого, політичний – Лавров поїхав до Африки і про щось там домовився, і також це економічне питання – куплять російське зерно замість українського. Наше протистояння з РФ проходить, зокрема, і на зерновому ринку, ми конкуренти на ринку агропродовольчої продукції”, – пояснив Михайло Непран.

За його словами, посольство України в Єгипті надало на запит повну інформацію про ситуацію, також Михайло Непран зв'язався з агротрейдерами, згаданими в статті Reuters.

Важливо

Хлібний час. Як Україна під час війни збирає врожай (фото, коментарі аграріїв)

"Виявилося, що контракт було укладено у грудні, українська сторона через блокаду портів не могла його виконати. У договорі прописано форс-мажор. Вони (єгипетська сторона, — Фокус) могли прийти до ТПП і продовжити контракт. А ухвалили цілком цивілізоване рішення закрити невиконаний контракт та відкрити новий контракт. Єгипетська сторона посла нашого запевнила, що вони не відмовляються і готові далі працювати з Україною та закуповувати зерно", — повідомив Михайло Непран.

Він також зазначив, що зернотрейдери навіть раді, що Єгипет розірвав колишній контракт на постачання зерна. "Коли підписувалися договори у грудні, ціна була $249-250 за тонну, а зараз ціна зросла майже вдвічі. Тобто новий контракт трейдери укладатимуть уже з новою ціною", — зазначив експерт.

Важливо

Чому ціни на зернові в Україні впали, а продукти на прилавках дорожчають

Нагадаємо, Єгипет є лідером серед імпортерів зернових у світі – минулого року країна закупила 13 млн тонн зернових.

Як раніше писав Фокус із посиланням на агентство Reuters, українська пшениця була заброньована єгипетським державним покупцем зерна з постачанням у лютому та березні, але оскільки відвантаження так і не відбулося на тлі російської агресії, контракти на постачання пшениці з України Єгипет розірвав.

Раніше повідомлялося, що російське судно "Матрос Позинич" завантажилося пшеницею в окупованому Севастополі і пішло в єгипетський порт Олександрія.