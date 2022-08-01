Розслідування крадіжки зернових: Україна просить Ліван про юридичну допомогу

На борт судна "Лаодикія" українське борошно та ячмінь, ймовірно, завантажили в окупованому Криму. Арешт судна в порту Лівану триватиме доти, доки не встановлять походження вантажу.

Представники України звернулася з проханням про юридичне сприяння владі Лівану, біля берегів якого пришвартовано судно під сирійським прапором, ймовірно, з викраденим українським борошном і ячменем. Про це повідомляє Sky News.

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У запиті ліванському МЗС згадується про докази, зібрані Україною. Про це стало відомо з наказу головного прокурора Лівану про арешт судна. Термін арешту триватиме доти, доки не з'ясують походження цього вантажу.

Згідно з джерелом агентства Reuters у службі безпеки прокурор Гассан Вейдат попросив ліванські розвідслужби провести розслідування.

Глава МЗС Абдалла Бу Хабіб не коментує ситуацію.

Посольство України, зі свого боку, заявляє, що в запиті перераховуються докази щодо звинувачень у тому, що корабель "Лаодикія" перевозить вкрадене зерно.

За даними посольства, на борту "Лаодикії", яке в середу пришвартувалося в порту Тріполі, знаходиться 5 тис. тонн ячменю та стільки ж тонн борошна, вивезених з українських магазинів.

Власник вантажу, турецька компанія Loyal Agro Co LTD, минулого тижня повідомила журналістам про те, що перевозить 8 тонн борошна та 1,7 тонн ячменю, і заперечує звинувачення на свою адресу.

За даними представників України, цей корабель зайшов у порт окупованого Криму, де на нього і завантажили вантаж перед відпливом у Ліван.

[ + – ] Імовірний маршрут зерновозу з окупованого Криму

Нагадаємо, що Ліван не надав російським судам дозвіл на розвантаження викраденого з України зерна. Зрештою суховантажі "Матрос Кішка" і "Матрос Пожинич" із зерновими на борту пішли до Сирії.

Раніше Фокус повідомляв, що перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту о 08:30 за Києвом. Перше суховантажне судно з українським зерном попрямувало до Лівану, згідно з укладеними домовленостями.

До того ж, стало відомо, що зерно з України, яке мало прибути до Єгипту, все ж таки буде відправлено до цієї близькосхідної країни.