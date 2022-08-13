Перше українське суховантажне судно з кукурудзою та соєю прибуло до Італії

Італійське МЗС повідомило про прибуття суховантажу до Равенни й висловило підтримку Україні в протистоянні з РФ.

В італійський порт Равенни прибув перший після початку повномасштабної війни суховантаж з українським урожаєм зернових — кукурудзою та соєвими бобами. Про це у суботу, 13 серпня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Італії у своєму Twitter.

Італійські дипломати заявили, що влада країни надзвичайно задоволена прибуттям з України першого корабля з урожаєм зернових — кукурудзи та сої. На тлі цього Італія продовжує підтримувати всі зусилля, пов'язані із забезпеченням продовольчої безпеки у Середземномор'ї, йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

"(Італія підтримує) імплементацію угоди про експорт зерна та опір Києва (російської агресії)", — йдеться у повідомленні МЗС європейської держави.

За даними агентства ANSA, йдеться про прибуття до Равенни вантажного судна під мальтійським прапором "Ройєн", який, зокрема, доставив 15 тисяч насіння кукурудзи, призначених для корму худоби. Корабель вийшов із Чорноморська Одеської області 5 серпня у рамках угод, підписаних у Стамбулі.

Вантаж прибув до Равенни вчора вранці, але швартування до причалу відбулося лише пізно ввечері через роботу іншого корабля, який був затриманий через погану погоду.

Посол України в Італії Ярослав Мельник та командувач Франческо Чимміно, морський директор Емілії-Романьї вітали корабель із персоналом берегової охорони. Розвантаження судна розпочалося сьогодні вранці близько 8:50.

Операції з розвантаження зерна триватимуть щонайменше 30 годин, стверджують журналісти. Вони мають завершитись у вівторок, 16 серпня. Цього ж дня в порту Равенна очікується ще одне судно з України — "Сакура" з 11 тис. тонн соєвих бобів на корм тваринам та "Мустафа Некаті" з 6 тис. тонн соняшникового насіння.

Нагадаємо, 10 серпня до міжнародного торгового порту "Чорноморськ" на Одещині прибуло друге судно для завантаження чергової партії зерна, призначеного для експорту.

Також ми писали про те, як після підписання угод про надання коридорів для експорту українського зерна 6 серпня увійшло перше суховантажне судно FULMAR S.