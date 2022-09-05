Із українських портів вийшли 50 кораблів із зерном: куди вони попрямували (інфографіка)

Найбільше українських суховантажів із кукурудзою та пшеницею на бортах прийняла Туреччина.

За місяць функціонування "зернового коридору" з українських портів вийшли понад 50 кораблів із зерном на бортах, які попрямували в різні куточки світу. Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що всі судна, що залишають територіальні води України, виходять із 3-х портів, які розташовані на Одещині. Це Чорноморський порт, Одеський порт і порт "Південний".

За даними інфографіки, найактивніше українські судна приймає Туреччина. У порти цієї країни вже прийшли 19 кораблів із українським зерном на борту.

На другому місці — країни Євросоюзу.

Третє місце в списку посідають країни Африки. Найактивніше український вантаж іде в Єгипет.

[ + – ] У які країни попрямували кораблі з українським зерном Фото: ВВС

Суховантажне судно Brave Commander привезло 23 тисячі тонн пшениці в порт Джибуті — держави в Східній Африці, в районі Африканського рогу.

А MV Karteria готове доставити 37 тисяч тонн пшениці в Ємен.

В основному "зерновим коридором" іде кукурудза. З України вже відправили понад 791 тисячу тонн цього злаку. На другому місці — пшениця. Суховантажі вивезли з українських портів уже 216 тис. тонн цих зернових.

На третьому місці опинився соняшник. Україна експортувала вже 125 тис. 564 тонни насіння.

Найменшу частку експорту посідає горох і цукрові буряки.

[ + – ] Які зернові найчастіше експортує Україна Фото: ВВС

Наприкінці липня ООН, Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про коридор для експорту українських зернових Чорним морем. Так вдалося розблокувати морські порти, захоплення яких стало однією з цілей російських окупантів у війні проти України. Після цього в Туреччині заявили, що з України до кінця року зможуть вивезти 25 млн тонн зерна.

Раніше стало відомо про те, що США куплять в Україні зерно для країн Африки, які голодують. Перше судно з українським продовольством уже прямує до східних берегів Африки. Загалом Україна має намір найближчим часом закупити 150 тис. тонн зерна.

Фокус також писав, що генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що створення безпечного зернового коридору в Чорному морі дозволило знизити світові ціни на пшеницю на 8%. За його словами, понад 560 тис. тонн зерна й іншого продовольства зараз надходить на ринки по всьому світу, проте ланцюжок постачання ще повністю не відновлений.