Турция приложила руку: как Россия продает украденное в Украине зерно, – расследование

Журналисты выяснили, что украденное зерно везли грузовиками с буквами "Z" и железной дорогой из Мелитополя в Крым. Роль Турции в вывозе украинского зерна очень важна, она сыграла роль в переговорах Киева и Москвы о разблокировке экспорта продовольствия, заметили авторы расследования.

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Россия сфальсифицировала документы и использовала морские уловки для кражи украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании агентства Associated Press и телеканала PBS.

Один из примеров был прошлым летом, когда в Ливане пришвартовалось грузовое 138-метровое судно Laodicea. Украинские дипломаты сказали, что на его борту — украденное Россией зерно. Дипломаты просили ливанские власти арестовать корабль.

В Кремле посчитали эти заявления ложными, а генпрокурор Ливана поддержал пророссийскую точку зрения. В итоге он решил , что 10 тысяч тонн ячменя и пшеничной муки можно разгружать, сказано в материале.

Корабль Laodicea принадлежит Сирии, он участвовал в сложной операции РФ по контрабанде. Журналисты изучали спутниковые снимки и данные морских транспондеров, чтобы проследить за примерно 30 кораблями. Суда выполнили более 50 рейсов по перевозке зерна из временно оккупированных Россией территорий Украины.

Груз поехал в Турцию, Сирию, Ливан — как вывозили зерно из Украины?

Юристы считают вывоз зерна воровством и военным преступлением. Россияне успели вывезти груз в Турцию, Сирию, Ливан и другие страны. За кражей зерна стоят богатые бизнесмены и госкомпании из России и Сирии. Часть контор попала под санкциями США и Евросоюза.

[ + – ] Россия вывезла из Украины зерно на сумму не менее 530 миллионов долларов

Зерно и муку на судно Laodicea могли загрузить в Мелитополе. Еще 9 июля в соцсетях появилось видео, на котором поезд подъехал к Мелитопольскому элеватору. На зеленых вагонах было видно название российской компании "Агро-Фрегат".

Через неделю ставленник оккупантов Андрей Сигута провел пресс-конференцию и сказал, что зерно "обеспечит продовольственную безопасность" оккупированных Россией регионов Украины. Его "администрация" должна была оценить урожай и определить объем для продажи.

Во время речи пророссийского чиновника, вооруженный солдат охранял грузовики, из которых разгружали пшеницу у мельницы. Рабочие грузили муку в белые мешки, похожие на приехавшие в Ливан на борту Laodicea через несколько недель, заметили авторы.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в общении с AP отметил, что захватчики вывезли много зерна по железной дороге и грузовиками в порты РФ и аннексированного Крыма. Грузовики были с буквами "Z" — символами войны против Украины.

Вагоны с зерном везли из Феодосии в Турцию

Вагоны "Агро-Фрегата" видели в Феодосии — итам вместе с грузовиками их разргужали на корабли в порту. Спутниковые снимки от 11 июля зафиксировали судно Laodicea в Феодосии. Транспондер корабля выключили, а грузовые отсеки открыли и заполняли мукой из грузовиков.

Через две недели после того, как корабль Laodicea зашел в ливанский порт Триполи, утверждалось, что зерно перевозили из российского порта по другую сторону Черного моря. Агентство AP получило копию декларации о грузе, в которой указано, что зерно отправляли из Кавказа. В декларации шла речь об отправлке 10 тысяч тонн российского ячменя и муки в мешках.

Грузоотправитель — компания "Агро-Фрегат", а покупатель – оптовая компания Loyal Agro со штаб-квартирой в Турции. Представитель Loyal Agro Мухаммед Джума сказал, что компания приняла 5 тысяч тонн муки, а остаток отправили в сирийский Тартус.

[ + – ] В сирийский Тартус отправили остаток муки из Турции

"У нас было соглашение с Россией, мука поступила из России. Если бы эта мука была украдена, власти Ливана не разрешили бы ее ввозить", – подчеркнул он.

Судно Laodicea не могло забрать груз на Кавказе, как указано в декларации. Этому кораблю нужно более 8 метров глубины, чтобы не сесть на мель. Порты на Кавказе могут принять корабли, которым надо не больше 5,3 метров глубины. Порт в Феодосии вдвое больше потребностей Laodicea.

Laodicea принадлежит сирийской госкомпании Syriamar Shipping Ltd. С 2015 года перевозчик находится под санкциями США за связи с режимом президента Сирии Башара Асада. Журналисты выявили 10 рейсов из Украины в порты Турции, Сирии и Ливана судами Laodicea, Souria и Finikia.

Зерно из Украины вывозил подрядчик ВМС России

Еще одна российская компания, участвовавшая в краже украинского зерна – это "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Подрядчик строит корабли и субмарины для Военно-морских сил РФ.

ОСК через свою "дочку" Crane Marine Contractor купила 3 грузовых судна за несколько недель до того, как Владимир Путин начал вторжение в Украину. Для фирмы, которая поставляет тяжелые платформы для нефтегазовой промышленности, это было странное решение.

Три судна выполнили минимум 17 рейсов из Крыма в порты Турции и Сирии. В середине июня спутниковые снимки зафиксировали 170-метровый грузовой корабль "Михаил Ненашев" в зерновом терминале Авлита в Севастополе.

Уже 25 июня судно зашло в турецкий порт Дертйол, через 2 дня "Михаил Ненашев" пришвартовался к пристани металлургической компании MMK Metalurji. Там краны перегрузили пшеницу с корабля в грузовики, уехавшие в неизвестном направлении.

MMK Metalurji – турецкое дочернее предприятие российского "Магнитогорского металлургического комбината", которое под контролем миллиардера Виктора Рашникова, приближенного Путина.

[ + – ] MMK Metalurji находится под контролем российского миллиардера Виктора Рашникова

Как и в случае с Laodicea, корабль "Михаил Ненашев" не смог бы стать в порту Кавказ из-за требуемой глубины.

Генеральный директор компании Windward, занимающейся анализом морских данных Ами Даниэль сказал, что контрабандисты часто подделывают транспортные декларации, чтобы скрыть истинное происхождение груза.

"Незаконная фальсификация — это тактика, используемая злоумышленниками для сокрытия происхождения товаров, которые они перевозят, будь то с целью уклонения от санкций, контрабанды незаконных товаров или других преступлений", — объяснил он.

Украинский аграрный холдинг HarvEast сообщил, что Россия украла не менее 200 тысяч тонн зерна. Исполнительный директор холдинга Дмитрий Скорняков заявил, что его компания потеряла около 50 миллионов долларов. Работники в оккупированном Мариуполе видели, как зерно вывозят в Россию, а его дальнейшие покупатели — страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

"Чтобы украсть, они просто везут его в Ростов и Таганрог, небольшие российские порты, смешивают с российским зерном и говорят, что все это российское зерно", — пояснил Скорняков.

Спутниковые снимки и данные транспондеров свидетельствуют, что к большим грузовым кораблям у российского побережья подходили меньшие суда с зерном из крымских и российских портов, скрывая реальное происхождение груза. Затем крупные корабли везли смесь в Египет, Ливию, Ирак и Саудовскую Аравию.

Турецкие компании покупали украденное зерно

Турецкая компания Yayla Agro, занимающаяся производством готовых к употреблению продуктов, признала, что купила 8,8 тысячи тонн кукурузы, которую доставило российское судно "Федор" в турецкий порт Бандирма 17 июня. Груз стоил 2,7 миллиона долларов. Компания отрицает, что купила украденное зерно из Украины, настаивая, что в документах было указано о его отгрузке в российском порту "Кавказ".

На спутниковых снимках от 12 июня видно, как судно "Федор" грузили в Севастополе. Yayla Agro купила 7 тысяч тонн кукурузы, привезенных российским кораблем "Святой Николай" 24 июня. Спутниковые снимки говорят о том, что за 6 дней до этого судно загружали в Севастополе, а в документах прописали "Кавказ".

AP делает вывод, что роль Турции в краже украинского зерна особенно чувствительна, поскольку страна НАТО сыграла немаловажную роль в переговорах между Киевом и Москвой о разблокировке экспорта продовольствия из Украины.

[ + – ] Турция сыграла немаловажную роль в переговорах между Киевом и Москвой о разблокировке экспорта продовольствия из Украины

Есть признаки того, что правительство Турции получало украденное зерно из Украины. AP и PBS обнаружили рейсы из Крыма в Турцию, которые выполнили суда "Михаил Ненашев", Laodicea и Souria. Эти корабли были пришвартованы возле элеваторов, которые контролирует Турецкий зерновой совет — госорганизация, импортирующая и экспортирующая зерно и другую агропродукцию. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в июне, что его страна не выявила признаков кражи.

"Мы получаем такие утверждения. Такая информация поступает иногда от украинской стороны. Мы относимся к ней очень серьезно и тщательно расследуем. В нашем расследовании о происхождении товаров, портов и кораблей после заявлений о Турции, мы увидели, что в записях по стране происхождения указана Россия", – объяснил Чавушоглу.

AP пишет, что, несмотря на записи в документах, контрабанда украинского зерна продолжается. Судно "Матрос Кошка" компании Crane Marine Contractor отправилось на прошлой неделе в северную часть Черного моря с заявленным пунктом назначения порт "Кавказ". Корабль уже отключил транспондер. Спутниковые снимки за 29 сентября доказывают, что 161-метровое судно пришло в зерновой терминал в Севастополе.

Напомним, что из-за войны России в Украине почти 10 млн тонн украинского зерна оказались непригодны. Каждое шестое зернохранилище вместимостью 58 млн тонн было повреждено обстрелами.

Владимир Путин ранее выступил за ограничение экспорта зерна из Украины. По его мнению, европейские страны доставляют урожай только себе.