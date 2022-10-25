"Мы видим реальное положение вещей": Залужный поговорил с высокопоставленным генералом США Милли

Залужный заявил, что СУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях боевых действий.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли об обвинениях со стороны РФ применить грязную бомбу. Об этом Залужный написал у себя в Telegram.

Он заявил, что Вооруженные Силы Украины не имеют ни одного вида оружия массового поражения.

"Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, — наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян", — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также написал, что передал Милли информацию об оперативной ситуации. На данный момент ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях целью освобождения населенных пунктов. Также ВСУ хотят выровнять линию фронта, занять выгодные рубежи и господствующие высоты.

"Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая", — отметил Залужный.

Также он поделился с Милли опытом и информациях о поражениях иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время разговора главы Минобороны США и Украины обсудили новый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона.

"Ценю четкую позицию об игнорировании провокаций и нетерпимости к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности", — написал Резников.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе. Украинским военнослужащим удалось оттеснить захватчиков из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, а также из Новосадового, что на Донетчине.

Также напомним, что в НАТО обещают передать ВСУ все необходимое для борьбы зимой. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, все члены НАТО понимают, что перед зимой Украина нуждается в масштабной помощи для ВСУ и защите гражданской инфраструктуры.

Еще сообщалось, что в Москве продолжается секретная мобилизация, о которой запретили писать СМИ. Мобильные мобилизационные пункты в российской столице уже не работают, но мужчины продолжают получать повестки по месту жительства и на работе.