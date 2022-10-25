"Ми бачимо реальний стан речей": Залужний поговорив із високопоставленим генералом США Міллі

Залужний заявив, що СУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках бойових дій.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поспілкувався з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про звинувачення з боку РФ застосувати брудну бомбу. Про це Залужний написав у себе в Telegram.

Він заявив, що Збройні сили України не мають жодного виду зброї масової поразки.

"Єдина зброя "масової поразки", яка у нас є, — наша гордість, сміливість і спрага перемогти ворога. Наголосив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, будинки від неспровокованої агресії росіян", — написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також написав, що передав Міллі інформацію про оперативну ситуацію. Наразі ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках метою звільнення населених пунктів. Також ЗСУ хочуть вирівняти лінію фронту, зайняти вигідні рубежі та панівні висоти.

"Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована", — зазначив Залужний.

Також він поділився з Міллі досвідом та інформацією про поразки іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter, що провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час розмови глави Міноборони США та України обговорили новий пакет військової допомоги Києву від Вашингтона.

"Цію чітку позицію про ігнорування провокацій та нетерпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США в галузі безпеки", — написав Резніков.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Донбасі. Українським військовослужбовцям вдалося відтіснити загарбників із Кармазинівки, М'ясожарівки та Невської Луганської області, а також із Новосадового, що на Донеччині.

Також нагадаємо, що в НАТО обіцяють передати ЗСУ все необхідне для боротьби взимку. За словами генсека Альянсу Йєнса Столтенберга, всі члени НАТО розуміють, що перед зимою Україна потребує масштабної допомоги для ЗСУ та захисту громадянської інфраструктури.

Ще повідомлялося, що в Москві продовжується секретна мобілізація, про яку заборонили писати ЗМІ. Мобільні мобілізаційні пункти в російській столиці вже не працюють, але чоловіки продовжують отримувати повістки за місцем проживання та на роботі.