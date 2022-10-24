Намети, одяг і генератори: в НАТО обіцяють передати ЗСУ все необхідне для боротьби взимку

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, всі члени НАТО розуміють, що перед зимою Україна потребує масштабної допомоги для ЗСУ та захисту цивільної інфраструктури.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW заявив, що країнам Альянсу перед настанням морозів необхідно збільшити військову підтримку України.

"Зима наближається, і це було основним посилом зустрічі міністрів оборони країн НАТО, — сказав генсек. — Нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжувати воєнні дії усю зиму".

Окрім забезпечення української армії всім необхідним для нормального існування на фронті під час холодів, Альянс також надасть Україні озброєння, які захистять цивільну інфраструктуру.

За словами Столтенберга, українці вже успішно справляються зі знищенням російських ракет і безпілотників. У майбутньому ця боротьба стане ще успішнішою, оскільки союзники оголосили про те, що Україна отримає нові системи ППО та багато боєприпасів і матеріалів для систем, які вже використовуються ЗСУ.

Генсек НАТО ухилився від прямої відповіді на питання, коли саме Україна отримає цю допомогу, сказавши лише, що вже поставлені системи вплинули на війну. Він підкреслив, що завдяки цьому Росія не змогла досягти переваги в повітрі.

"Це було великою проблемою для російських військ протягом усієї війни, — сказав Столтенберг. — Це сталося, звичайно, насамперед через уміння, рішучість українських Збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО, які вже мали".

За словами генсека НАТО, союзники спочатку передавали ЗСУ боєприпаси старих систем ППО, потім почалися постачання сучасних видів озброєнь. Як приклад він навів передавання Німеччиною новітньої системи ППО IRIS-T і запевнив, що значення таких систем у майбутньому лише зростатиме.

Нагадаємо, 24 жовтня канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що Німеччина передасть Україні ще три ЗРК IRIS-T якнайшвидше. Також він пообіцяв, що Німеччина, Євросоюз і країни-партнери продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а також допоможуть із відновленням країни після закінчення війни.

Як повідомлялося раніше, Єнс Столтенберг заявив, що Захід не може допустити перемоги Росії у війні проти України, оскільки це дасть сигнал авторитарним лідерам, що задля досягнення своїх цілей можна розв'язувати війни. Генсек НАТО також пояснив, що мета ядерного шантажу РФ — змусити Захід відмовитись від підтримки України.