Палатки, одежда и генераторы: в НАТО обещают передать ВСУ все необходимое для борьбы зимой

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, все члены НАТО понимают, что перед зимой Украина нуждается в масштабной помощи для ВСУ и защите гражданской инфраструктуры.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW заявил, что странам Альянса перед наступлением морозов необходимо увеличить военную поддержку Украины.

"Зима приближается, и это было основным посылом встречи министров обороны стран НАТО, — сказал генсек. — Нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продолжить военные действия всю зиму".

Помимо обеспечения украинской армии всем необходимым для нормального существования на фронте во время холодов, Альянс также предоставит Украине вооружения, которые защитят гражданскую инфраструктуру.

По словам Столтенберга, украинцы уже успешно справляются с уничтожением российских ракет и беспилотников. В будущем эта борьба станет еще успешнее, так как союзники объявили о том, что Украина получит новые системы ПВО и много боеприпасов и материалов для уже используемых ВСУ систем.

Генсек НАТО уклонился от прямого ответа на вопрос, когда именно Украина получит эту помощь, сказав лишь, что уже поставленные системы оказали огромное влияние на течение войны. Он подчеркнул, что благодаря этому Россия не смогла добиться превосходства в воздухе.

"Это было большой проблемой для российских войск на протяжении всей войны, — сказал Столтенберг. — Это произошло, конечно, в первую очередь из-за умения, решимости украинских Вооруженных сил использовать уже имевшиеся у них старые советские средства ПВО".

По словам генсека НАТО, союзники сначала передавали ВСУ боеприпасы старых систем ПВО, потом начались поставки современных видов вооружений. В качестве примера он привел передачу Германией новейшей системы ПВО IRIS-T и заверил, что значение таких систем в будущем будет только возрастать.

Напомним, 24 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно скорее. Также он пообещал, что Германия, Евросоюз и страны-партнеры продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также помогут с восстановлением страны после окончания войны.

Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что Запад не может допустить победы России в войне против Украины, так как это даст сигнал авторитарным лидерам, что ради достижения своих целей можно развязывать войны. Генсек НАТО также пояснил, что цель ядерного шантажа РФ — заставить Запад отказаться от поддержки Украины.