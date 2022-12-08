Залужний провів розмову з начальником штабу ЗС Франції: що вони обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ та начальник Об'єднаного штабу ЗС Франції обговорили, серед іншого, оперативну обстановку на фронті й необхідність посилення системи ППО України.

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Головнокомандувач Збройних сил України в четвер, 8 грудня, поговорив телефоном із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Тьєррі Бюркаром. Про це Валерій Залужний написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Поспілкувався телефоном із начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької республіки", — написав Залужний.

За його словами, із колегою вони обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни.

Залужний наголосив на масованому застосуванні противником ракет і безпілотників по цивільних об'єктах.

"Це, безумовно, актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Насамкінець він подякував колезі та всьому народу Франції за надану підтримку та військову допомогу.

Як Франція підтримує Україну у війні з РФ

Наприкінці листопада Україна отримала від Франції РСЗВ LRU. Реактивна система залпового вогню LRU M270 — французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі. У жовтні на зустрічі у форматі "Рамштайн" французька сторона пообіцяла передати Україні три такі системи. Система LRU M270 аналогічна німецькій модифікації MARS II і була створена за участю Італії та ФРН.

Дальність роботи РСЗВ становить понад 70 км залежно від використаних боєприпасів. Із ракетами GMLRS українські військові можуть знищувати цілі на відстані 84 км.

Крім того, Франція дасть Україні кредит у 100 млн євро. Голова Мінфіну України Сергій Марченко та його французький колега Бруно Ле Мер 29 листопада підписали відповідну угоду.

Кредит Франція надала Україні на пільгових умовах. Наприклад, процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років із дати кредитного договору.

Гроші будуть спрямовані на те, щоби профінансувати всі першочергові витрати за винятком коштів на оборону.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний поговорив із високопоставленим генералом США. Він передав Марку Міллі інформацію про оперативну ситуацію.

Фокус також писав, що 6 грудня Валерій Залужний привітав українців із Днем Збройних сил. Український головнокомандувач підкреслив, що дев'ять років війни в Україні — це шлях, залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Однак саме він веде всіх громадян країни вперед, щоб помститися за себе та перемогти.