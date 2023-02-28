Украина получила первые системы ПВО Skyranger и Skynex, — гендиректор Rheinmetall AG

По словам Армина Паппергера, эти системы, которые могут сбивать БПЛА и крылатые ракеты, уже доставлены в Украину, но об их количестве не сообщается.

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Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине системы ПВО Skyranger и Skynex AA Systems. Об этом сообщил его гендиректор Армин Паппергер в интервью The Pioneer.

По его словам, эти системы, которые могут сбивать БПЛА и крылатые ракеты, уже доставлены в Украину, но об их количестве не сообщается.

Характеристики системы ПВО Skyranger

Skyranger разработана для поражения воздушных целей на ближней и сверхмалой высоте. Этот комплекс также используется и для наземных целей.

Современные РЛС и электрооптические системы передают точные данные для управления огнем в радиусе 360 градусов.

Цели поражает артиллерийская установка Oerlikon Mk3.

Характеристики системы ПВО Skynex

Skynex — это также система ближнего радиуса действия, которая поражает дроны или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Пушечный модуль комплектуется радаром слежения X-Band с автоматическим поиском цели — таким образом целенаведение ускоряется и упрощается.

Этот ЗРК — новейшая разработка немецкой компании Rheinmetall, ее представили в ноябре 2021 года. Skynex зарекомендовал себя как выгодная альтернатива дорогостоящим ракетам: сбить самолет стоит всего 4 тысячи евро.

Напомним, что, по оценкам обозревателей из AP, противостояние на северо-востоке Украины должно стать определяющим и очертить новую линию фронта.

Ранее Фокус сообщал, что опубликован первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" после взрыва и повреждения радиолокационного самолета А-50.