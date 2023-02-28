Украина получила первые системы ПВО Skyranger и Skynex, — гендиректор Rheinmetall AG
По словам Армина Паппергера, эти системы, которые могут сбивать БПЛА и крылатые ракеты, уже доставлены в Украину, но об их количестве не сообщается.
Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине системы ПВО Skyranger и Skynex AA Systems. Об этом сообщил его гендиректор Армин Паппергер в интервью The Pioneer.
По его словам, эти системы, которые могут сбивать БПЛА и крылатые ракеты, уже доставлены в Украину, но об их количестве не сообщается.
Характеристики системы ПВО Skyranger
Skyranger разработана для поражения воздушных целей на ближней и сверхмалой высоте. Этот комплекс также используется и для наземных целей.
Современные РЛС и электрооптические системы передают точные данные для управления огнем в радиусе 360 градусов.
Цели поражает артиллерийская установка Oerlikon Mk3.
Характеристики системы ПВО Skynex
Skynex — это также система ближнего радиуса действия, которая поражает дроны или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Пушечный модуль комплектуется радаром слежения X-Band с автоматическим поиском цели — таким образом целенаведение ускоряется и упрощается.
Этот ЗРК — новейшая разработка немецкой компании Rheinmetall, ее представили в ноябре 2021 года. Skynex зарекомендовал себя как выгодная альтернатива дорогостоящим ракетам: сбить самолет стоит всего 4 тысячи евро.
Напомним, что, по оценкам обозревателей из AP, противостояние на северо-востоке Украины должно стать определяющим и очертить новую линию фронта.
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