96 ракет на один "Орешник": чому нову російську ракету потрібно збивати ще в космосі

Відразу після удару МБР по Дніпру я написав, що існує теоретична можливість збиття бойових блоків, які летять на ціль, за допомогою ЗРК Patriot.

Підкреслюю, саме теоретична можливість, і саме блоків — не ракети!

Сьогодні з'явилися публікації, які підтверджують цю думку.

Отже, спробуємо теоретично змоделювати ситуацію.

Ракета комплексу "Кєдр" десь на заатмосферних висотах розділяється на 6 частин, які своєю чергою розділяються ще на 6 частин.

Отже, маємо перехопити 36 повітряних цілей.

Ймовірність ураження однієї цілі одною ракетою РАС-3 ЗРК Patriot становить 0,8.

Відповідно, на один блок нам потрібно 2 перехоплювачі. Тобто хоча б 72 перехоплювачі на 36 блоків.

Стандартна "комплектація" наших ЗРК Patriot — це одна батарея, яка складається з двох вогневих взводів.

Це 8 пускових установок по 4 ракети на кожній ПУ. Себто 32 ракети.

Цього не вистачить. Не вистачить й двох батарей. Потрібен залп трьох батарей — 96 ракет.

Для знищення блоків "Орешника" знадобиться 3 повністю споряджені батареї ЗРК Patriot Фото: PBS

Повторюю, це все теорія. Ніхто на практиці такого не робив, як ніхто й не проєктував цю систему для збиття бойових блоків роздільної МБР стратегічного призначення.

Ніхто до цього й не запускав МБР по мирних містах.

Головна проблема: до останніх секунд неможливо визначити, куди полетять ці блоки.

Ракета розділяється у найвищій точці свого польоту, високо над поверхнею планети, після чого блоки летять униз і спробуй спочатку виявити, куди вони впадуть.

У цьому й полягає суть орбітального бомбардування — перевантаження системи ПРО, яка змушена чекати удару скрізь з негарантованим результатом. А якщо пропустиш хоча б один такий суббоєприпас, споряджений ядерним зарядом хоча б у 100 кілотонн, наслідки будуть страшними.

Винахід "холодної війни", спрямований на знищення людства.

Саме тому такі ракети треба збивати ще у космосі, до того, як вони розділяться.

Але таких засобів ПРО у нас немає. Сподіваємось, поки що.

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