Дегенеративний тероризм. Чому ідея Путіна з обстрілом міст "Орешником" виглядає як крайня дурість

I цей кгбешний дегенерат реально в це вірить. Боже, який же довбо…б. Він реально збирається бити по містам міжконтинентальними балістичними ракетами, забитими тротилом?

Серйозно?

Поясню на пальцях.

Проблема усіх гіперзвукових ракет подобного типу — це шар плазми на бойовій частині. Коли бойова частина падає на гіперзвуці — вона має на обшивці шар плазми в декілька тисяч градусів. Тобто з моменту, поки ракета випустила ці блоки — вони ще керуються, а далі — все. Через цей шар плазми не проходить нічого, ні радіохвилі, нічого такого, як можна керувати нею. Тому з стратосфери ця х…рь падає, як камінь.

Щоб вона не розвалилась (а є такі думки, що болванки "Рубежа" просто згоріли у атмосфері, а по землі вшарашились уламки), треба прям сильно по…батись. Але наявність навіть вибухівки сильно не змінить радіус ураження в таких бойових частинах. Бо там один кг бойової частини з металу на гіперзвуку доходить до співвідношення 1 кг вибухівки при класичному використанні.

Точність? Ну, по "Южмашу" вони не влучили. Замалий обʼєкт для такої точної ракети. Так, коли ти кидаєш на місто десяток таких ракет з ядерними бч, то пох... Якісь вибухнуть від перенавантажень, якісь влучать поруч, але все одно вони місто розвалять.

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А кидати міжконтинентальні ракети з фугасною (чи болванками) бч на міста — це вже якийсь дегенеративний рівень тероризму. Дешевше було забити вибухівкою російські літаки та відправити їх на наші міста як FPV-камікадзе.

І ця з…па лиса цим хвалиться? Що вони будуть використовувати міжконтинентальні ракети для тероризму міст?

Окай, раз такі правила гри — будемо вчитись збивати міжконтинентальні ракети. Росія — багата країна, там он ось як рубль нещодавно виріс, може собі дозволити про…бати не тільки озброєння, яке десятиліття накоплював на базах зберігання совок, але і ракети ядерного стримування.

UPD. В коментах вже підказують, що таке вже було. Терор цивільних міст ракетами "Фау-1" та "Фау-2" фюрером Гітлером.

Нацисти змінюються, а способи залишаються однаковими.

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