"Думав, ти мій найкращий друг": після промови брата нареченої на весіллі гості плакали зо сміху

Весільний тост, виголошений перед 250 гостями братом нареченої та його найкращим другом в Балтиморі (США), зібрав понад 380 тисяч переглядів. Це було повторення культової сцени з популярного серіалу "Друзі".

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Смішний ролик опублікований у TikTok.

Девід, 32-річний брат нареченої, створив незабутній момент на весіллі своєї 28-річної сестри Сари Бет та 31-річного друга Джордана, відтворивши знамениту сцену з культового американського ситкому.

Сцена з серіалу

"Я думав, що ти мій найкращий друг! Це моя сестра! Мій найкращий друг і моя сестра! Я не можу в це повірити!" — вигукнув Девід у мікрофон, звертаючись до пари під час церемонії, що викликало хвилю сміху та оплесків серед гостей.

Фанати серіалу "Друзі" миттєво впізнали відсилання до сцени з 15 епізоду 5 сезону, де Росс Геллер (Девід Швіммер) емоційно реагує на новину про стосунки між своїм найкращим другом Чендлером Бінгом (Метью Перрі) та молодшою сестрою Монікою (Кортні Кокс).

"Нам дуже сподобалася промова, оскільки ми великі шанувальники серіалу. Гості були в захваті!" — поділилися Сара Бет і Джордан.

Подібно до Росса у "Друзях", Девід заспокоївся й обійняв свого найкращого друга, перш ніж продовжити свою промову: "Сара Бет, я мав би здогадатися, що за всі ті витівки, які я робив, щоб дратувати тебе, одного дня ти мені відплатиш. Боже, як же ти мені відплатила. Серйозно, Джордане, подивись, яка красива Сара сьогодні. Не зіпсуй це", — сказав Девід.

Всі про все знали

Потім, звертаючись до всіх гостей, він додав: "Я не можу повірити, мій найкращий друг і моя сестра! І ви всі знали, але не сказали мені!".

"Це може бути насправді Росс Геллер", — прокоментував один із користувачів TikTok. Інший додав: "Він погодився на це весілля лише для того, щоб відтворити цю культову сцену з "Друзів".

Сара Бет і Джордан, які почали зустрічатися у 2014 році, не могли й мріяти про більш пам'ятний весільний тост, який тепер залишиться у серцях їхніх гостей і тисяч інтернет-користувачів.

Брат нареченої виголосив смішний тост

Іноді навіть дрібна деталь може зіпсувати ідеально сплановане весілля. Так, у Нью-Делі батько нареченої вирішив скасувати церемонію, щойно побачив, як майбутній зять запально танцює під пісню з фільму "Лиходій" під назвою "Що ховається під блузкою". Поведінка нареченого виявилася надто зухвалою й не відповідала уявленням родини про пристойність.

А в Міннесоті (США) 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення, але після їх розсилки з жахом виявила орфографічну помилку, яка значно зіпсувала зовнішній вигляд та враження від всієї поліграфії.