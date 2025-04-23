Велосипедист тащил большой диван по оживленной автостраде (видео)

Жители Мехико сняли отчаянного велосипедиста, который транспортировал габаритную мебель по загруженной автотрассе между потоками автомобилей.

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Об этом необычном случае сообщил ресурс What's The Jam.

В столице Мексики в субботу, 19 апреля, очевидцы зафиксировали невероятную сцену — отважный велосипедист ехал по шоссе, перевозя на специальном креплении огромный диван.

Пассажир автомобиля, который двигался позади, был настолько поражен увиденным, что снял на видео мужчину, который крутил педали, маневрируя среди автомобилей, которые перестраивались между полосами движения.

На видео видно, что массивный диван прикреплен к конструкции, установленной на передней части велосипеда. Габаритная мебель выступала на несколько футов по обе стороны от быстро движущегося велосипедиста.

"Кто этот легендарный человек? Кто-то знает, кто он?" — поинтересовался один из местных жителей в комментариях.

"Где можно приобрести такой диван? Я хочу такой, у меня есть велосипед", — пошутила пользовательница по имени Фабиола.

"Идеально сбалансировано", — отметил Мигель.

"Суперсила и равновесие, мега-мастер", — прокомментировала Летисия.

"Здесь мы, велосипедисты, доминируем в городе", — добавил Джованни.

Стоит отметить, что согласно мексиканским правилам дорожного движения, велосипедисты должны оставлять расстояние 1,5 метра с каждой стороны. Перевозка предметов, которые могут ограничивать обзор, запрещена. Неизвестно, начали ли правоохранительные органы расследование о нарушении велосипедистом правил дорожного движения.

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