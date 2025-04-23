Велосипедист тягнув великий диван по жвавій автостраді (відео)

Мешканці Мехіко зафільмували відчайдушного велосипедиста, який транспортував габаритні меблі по завантаженій автотрасі між потоками автомобілів.

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Про цей незвичайний випадок повідомив ресурс What's The Jam.

У столиці Мексики в суботу, 19 квітня, очевидці зафіксували неймовірну сцену — відважний велосипедист їхав шосе, перевозячи на спеціальному кріпленні величезний диван.

Пасажир автомобіля, який рухався позаду, був настільки вражений побаченим, що зняв на відео чоловіка, який крутив педалі, маневруючи серед автівок, що перелаштовувалися між смугами руху.

На відео видно, що масивний диван прикріплений до конструкції, встановленої на передній частині велосипеда. Габаритні меблі виступали на кілька футів з обох боків від велосипедиста, який швидко рухався.

"Хто цей легендарний чоловік? Хтось знає, хто він?" — поцікавився один із місцевих жителів у коментарях.

"Де можна придбати такий диван? Я хочу такий, у мене є велосипед", — пожартувала користувачка на ім'я Фабіола.

"Ідеально збалансовано", — відзначив Мігель.

"Суперсила і рівновага, мега-майстер", — прокоментувала Летісія.

"Тут ми, велосипедисти, домінуємо в місті", — додав Джованні.

Варто зазначити, що згідно з мексиканськими правилами дорожнього руху, велосипедисти повинні залишати відстань 1,5 метра з кожного боку. Перевезення предметів, які можуть обмежувати огляд, заборонено. Невідомо, чи розпочали правоохоронні органи розслідування щодо порушення велосипедистом правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.

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