Неудачно открыл дверь. Водитель Porsche с пассажиром чуть не убили трех мотоциклистов (видео)

Пользователи социальных сетей спорят в комментариях, кто на самом деле виноват в том, что произошло.

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Водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Инцидент, случившийся в неназваной стране, попал на видео и завирусился в социальной сети X (бывший Twitter).

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На видео показано, как водитель элитной машины медленно пытается перестроиться из одной полосы в другую, поворачивает налево, но неожиданно сталкивается с мотоциклом. Двухколесное транспортное средство переворачивается, а два человека (водитель и пассажир) разлетаются в разные стороны.

После ДТП пассажир Porsche открывает дверь справа, чтобы помочь пострадавшим, и тем самым калечит третьего мотоциклиста, который в тот момент на большой скорости проезжал мимо.

Эти кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях. Люди в комментариях спорят, кто на самом деле виноват в том, что произошло.

"Как мотоциклист я считаю, что оба водителя — идиоты", "Водитель Porsche, кажется, купил себе водительское удостоверение", "Интересно, можно ли вообще заметить в зеркалах тех мотоциклистов, если они гонят с такой скоростью", — пишут юзеры под роликом.

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Напомним, ранее Фокус писал, как 14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила неконтролируемый автобус со школьниками вблизи заправки. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все возможные риски, она начала действовать решительно.

К тому же мы рассказывали о том, как 12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арбори (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские.