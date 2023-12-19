"Тупой и еще тупее": в сети высмеяли российскую фронтовую машину с камуфляжем (фото)

Пользователи сети уверены, что этот внедорожник больше подходит для съемок в голливудской комедии.

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Российский полноприводный внедорожник "Буханка" стал объектом насмешек в социальных сетях. Пользователи сравнивают эту фронтовую машину с фургоном, который появляется в голливудской комедии 1994 года "Тупой и еще тупее".

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"Российская "Буханка" с камуфляжным экраном на крыше против БПЛА", — подписал соответствующие фотографии в X (ранее Twitter) Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США.

Под снимками активизировались его подписчики, которые провели аналогии с увиденным в известных фильмах.

"Эволюция российской машины: от фургона Скуби Ду до мобильного телефона Чубакки", "Да это же машина из фильма "Тупой и еще тупее". Сходство поражает", "Выглядит довольно легковоспламеняющимся", "Я тоже об этом подумал", — пишут юзеры в комментариях.

К слову, настоящее название "Буханки" — УАЗ-452. Он получил свое смешное название из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.

Российский внедорожник "Буханка" на фронте Фото: twitter//RALee85

В фильме "Тупой и еще тупее" появляется очень похожий фургон (Ford Econoline, 1984 года выпуска), который один из главных героев пытается переделать "под собаку", чтобы развивать собственный бизнес.

Афиша фильма "Тупой и еще тупее" Фото: X (Twitter)

В ноябре этого года в интернете опубликовали ролик, на котором "Буханку" преследует украинский дрон. Хотя вооруженный водитель внедорожника отчаянно пытался убежать, ему это не удалось.

Напомним, ранее Фокус писал, как водитель Porsche сбил двух мотоциклистов, а его пассажир неудачно открыл дверь автомобиля и случайно покалечил третьего. Пользователи социальных сетей спорят в комментариях, кто на самом деле виноват в случившемся.

К тому же мы рассказывали о том, как 12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арбори (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские.