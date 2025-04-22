"Не плакал": мужчина-нарцисс с подтвержденным диагнозом рассказал о своей жизни

25-летний Джейкоб Скидмор, диагностированный нарцисс, пытается преодолеть стигму и развенчать популярные мифы, царящие в обществе об этом психическом расстройстве.

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Сегодня мужчина имеет более 233 тысяч подписчиков в TikTok, где регулярно исповедуется перед подписчиками.

"Я не считаю, что нарциссы обязательно лучшие или худшие люди — просто все гораздо сложнее, чем большинство людей осознает", — говорит Джейкоб Скидмор, молодой человек из Огайо, что в США.

Нарциссическое расстройство

Термин "нарциссизм" очень часто употребляется в повседневной речи, однако люди не всегда понимают природу этого психического состояния. Скидмор, которому поставили диагноз три года назад, решил бороться с угрожающей тенденцией.

"Когда мне поставили диагноз, я начал исследовать это расстройство и почти всегда натыкался на статьи в интернете, которые правильно описывали поведение, но не мотивацию", — объясняет он.

Несмотря на то, что Джейкоб действительно имеет нарциссические черты, такие как стремление к одобрению и отсутствие эмпатии, он отмечает, что представления о расстройстве не всегда соответствуют действительности.

Важность одобрения

"Не поймите меня неправильно — я действительно полагаюсь на одобрение от других, но я никогда намеренно не искал кого-то только для того, чтобы мной восхищались. Честно говоря, отношения обычно слишком сложные. Люди ожидают от меня слишком многого, а я просто хочу заниматься своими делами", — говорит мужчина.

Во время интервью с журналистом издания Newsweek Скидмор откровенно рассказал о проблемах, которые это расстройство вызвало в его жизни. "Уязвимость часто кажется мне угрожающей, такое впечатление, будто теряю чувство автономии", — признается он.

Скидмор вспоминает, как примерно в 10-летнем возрасте на похоронах удивился, почему все так расстроены и плачут. Он пришел к выводу, что они намеренно всхлипывали или делали это для привлечения внимания. "Моя жизнь усложнилась, поскольку я осознаю свое состояние и пытаюсь взять его под контроль", — подытожил американец.

Джейкоб не понимал, почему люди плачут на похоронах Фото: Jacob Skidmore

Напомним, ранее Фокус сообщал о 21-летней Дженне Джестетнер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США), которая страдает более чем сотней аллергий и вынуждена ограничиваться лишь 13 видами продуктов. Медики обнаружили у нее сложный диагноз — синдром активации тучных клеток (MCAS). Это редкое заболевание может вызвать крапивницу, отеки, резкое снижение давления, затрудненное дыхание и сильную диарею.

А 25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда (Великобритания) ежедневно контролирует свою 3-летнюю дочь Винтер, которая страдает редким нарушением, заставляющим её пытаться употреблять несъедобные предметы.