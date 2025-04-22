"Не плакав": чоловік-нарцис з підтвердженим діагнозом розказав про своє життя

25-річний Джейкоб Скідмор, діагностований нарцис, намагається подолати стигму та розвінчати популярні міфи, що панують у суспільстві про цей психічний розлад.

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Сьогодні чоловік має понад 233 тисячі підписників у TikTok, де регулярно сповідається перед підписниками.

"Я не вважаю, що нарциси обов'язково кращі чи гірші люди — просто все набагато складніше, ніж більшість людей усвідомлює", — говорить Джейкоб Скідмор, молодий чоловік з Огайо, що в США.

Нарцисичний розлад

Термін "нарцисизм" дуже часто вживається в повсякденному мовленні, однак люди не завжди розуміють природу цього психічного стану. Скідмор, якому поставили діагноз три роки тому, вирішив боротися із загрозливою тенденцією.

"Коли мені поставили діагноз, я почав досліджувати цей розлад і майже завжди натрапляв на статті в інтернеті, які правильно описували поведінку, але не мотивацію", — пояснює він.

Попри те, що Джейкоб дійсно має нарцисичні риси, такі як прагнення до схвалення та відсутність емпатії, він наголошує на тому, що уявлення про розлад не завжди відповідають дійсності.

Важливість схвалення

"Не зрозумійте мене неправильно — я дійсно покладаюся на схвалення від інших, але я ніколи навмисно не шукав когось лише для того, щоб мною захоплювалися. Чесно кажучи, стосунки зазвичай занадто складні. Люди очікують від мене забагато, а я просто хочу займатися своїми справами", — каже чоловік.

Під час інтерв'ю з журналістом видання Newsweek Скідмор відверто розповів про проблеми, які цей розлад спричинив у його житті. "Вразливість часто здається мені загрозливою, таке враження, ніби втрачаю відчуття автономії", — зізнається він.

Скідмор згадує, як приблизно в 10-річному віці на похороні здивувався, чому всі так засмучені й плачуть. Він дійшов висновку, що вони навмисно схлипували або робили це для привернення уваги. "Моє життя ускладнилось, оскільки я усвідомлюю свій стан й намагаюся взяти його під контроль", — підсумував американець.

Джейкоб не розумів, чому люди плачуть на похороні Фото: Jacob Skidmore

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 21-річну Дженну Джестетнер із Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США), яка страждає на понад сотню алергій і змушена обмежуватися лише 13 видами продуктів. Медики виявили у неї складний діагноз — синдром активації опасистих клітин (MCAS). Це рідкісне захворювання може викликати кропив’янку, набряки, різке зниження тиску, утруднене дихання та сильну діарею.

А 25-річна мати-одиначка Стейсі А'Хірн із Блеквуда (Велика Британія) щодня контролює свою 3-річну доньку Вінтер, яка страждає на рідкісне порушення, що змушує її намагатися вживати неїстівні предмети.