"Вы под угрозой": начали задерживать граждан, которые предоставляли информацию в "Беларускі Гаюн"

Владелец телеграм-канала признал, что не смог защитить людей и посоветовал им сменить учетную запись, либо уехать из страны.

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В Беларуси начали задерживать первых граждан, которые когда-либо ранее отправляли сообщения мониторинговому проекту "Беларускі Гаюн", который освещал военную активность на территории республики. Недавно их бот был взломан и спецслужбы РБ получили информацию обо всех, кто писал аналитикам. из-за этого "Беларускі Гаюн" заявил, что прекращает свою работу.

"Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" останавливает свою работу", — говорится в сообщении проекта в телеграм-канале 7 февраля.

5 февраля "Беларускі Гаюн" сообщил о взломе бота обратной связи.

"Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока посторонний аккаунт имел доступ. Я хочу сразу сказать, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была моей. Если вы отправляли информацию, которая может вас идентифицировать, или писали с учетных записей, которые могут вас идентифицировать, вы находитесь под угрозой. Также настоятельно рекомендую всем, кто пользуется учетной записью в телеграме длительный период, удалить ее и создать новую, и рекомендуется так делать хотя бы раз в год", — написал создатель канала Антон Мотолько.

Он добавил, что все критические уязвимости исправлены, но он сожалеет, что они не смогли полностью защитить людей.

Вскоре белорусские силовики сообщили о первом задержанном из-за утечки информации. Команда Digital Intelligence Team его опознала, им оказался 42-летний Максим Никитенко, уроженец Мозыря. В последние годы он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. У него есть жена и двое детей.

Как случилось зло?

В Digital Intelligence Team объяснили, что взлом произошел по стандартной схеме:

Доступ к чату с ботом силовики получили по старой ссылке, созданной еще в 2022 году.

В настройках не была включена защита от просмотра сообщений новыми участниками.

Бот обратной связи сохранял ID пользователей, которые писали в него.

Силовики могли скачать всю переписку из чата.

Справка: Проект "Беларускі Гаюн" активно отслеживал военную активность в Беларуси, фиксируя перемещение войск, авиации и техники. После начала российско-украинской войны публиковал данные о ВС РФ. В марте 2022 года он был признан экстремистским.

Напомним, что В Беларуси для сотрудников МВД организовали учения, во время которых "засветился" украинский бронеавтомобиль "Козак". Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что ранее "Белорусские Гаюн" сообщил, что белорусские бойцы отряда спецназначения "Витязь МВД РБ проводили учения на украденном в Украине бронеавтомобиле "Казак".