"Ви під загрозою": почали затримувати громадян, які надавали інформацію в "Беларускі Гаюн"

Власник телеграм-каналу визнав, що не зміг захистити людей і порадив їм змінити обліковий запис, або виїхати з країни.

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В Білорусі почали затримувати перших громадян, які коли-небудь раніше відправляли повідомлення моніторинговому проєкту "Білоруські Гаюн", який висвітлював військову активність на території республіки. Нещодавно їхній бот був зламаний і спецслужби РБ отримали інформацію щодо усіх, хто писав аналітикам. через це "Біларуські Гаюн" заявив, що припиняє свою роботу.

"Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє свою роботу", — йдеться в повідомленні проєкту в телеграм-каналі 7 лютого.

5 лютого "Беларускі Гаюн" повідомив про злом бота зворотного зв'язку.

"Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки сторонній обліковий запис мав доступ. Я хочу одразу сказати, що у цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю. Якщо ви надсилали інформацію, яка може вас ідентифікувати, або писали з облікових записів, які можуть вас ідентифікувати, ви під загрозою. Також наполегливо рекомендую всім, хто користується обліковим записом у телеграмі тривалий період, видалити його і створити новий, і рекомендується так робити хоча б раз на рік", — написав творець каналу Антон Мотолько.

Він додав, що усі критичні вразливості виправлені, але він шкодує, що вони не змогли повністю захистити людей.

Незабаром білоруські силовики повідомили про першого затриманого через витік інформації. Команда Digital Intelligence Team його впізнала, ним виявився 42-річний Максим Нікітенко, уродженець Мозиря. Останніми роками він працював на Мозирському нафтопереробному заводі. У нього є дружина та двоє дітей.

Як стався злом?

У Digital Intelligence Team пояснили, що злом відбувся за стандартною схемою:

Доступ до чату з ботом силовики отримали за старим посиланням, створеним ще 2022 року.

У налаштуваннях не було включено захист від перегляду повідомлень новими учасниками.

Бот зворотного зв'язку зберігав ID користувачів, які писали в нього.

Силовики могли викачати все листування з чату.

Довідка: Проєкт "Беларускі Гаюн" активно відстежував військову активність у Білорусі, фіксуючи переміщення військ, авіації та техніки. Після початку російсько-української війни публікував дані про ЗС РФ. У березні 2022 року його визнано екстремістським.

Нагадаємо, що В Білорусі для співробітників МВС організували навчання, під час яких "засвітився" український бронеавтомобіль "Козак". Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що раніше "Білоруські Гаюн" повідомив, що білоруські бійці загону спецпризначення "Витязь МВС РБ проводили навчання на вкраденому в Україні бронеавтомобілі "Козак".