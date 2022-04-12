єВорог: украинцы сняли и выдали ВСУ позиции десятков вражеских станций связи (фото)

Очевидцы отправляют фото и видео с мест размещения российской техники, помогая защитникам Украины быстро ее уничтожать и лишать врага информации.

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Украинцы при помощи чат-бота єВорог передали Вооруженным силам Украины информацию о размещении российских радиолокационных комплексов Редут-2УС. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале.

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По его словам, за два дня работы чат-бота пользователи 30 раз прислали данные геолокации станций Редут-2УС, которая обеспечивает российских военных закрытой беспроводной связью.

"В современной войне связь между подразделениями крайне важна. Из-за этого комплекса руководство русской армии дает команды солдатам, а также войска врага обмениваются информацией между собой. Уничтожение РЕДУТ-2УС позволяет оборвать эту связь", — объяснил глава ведомства.

На опубликованных скриншотах видно, что пользователи (имена сохранили в тайне) присылали сообщения с фото 6 и 7 апреля, в заявке от 10 апреля неизвестные со слов своих знакомых передали информацию о большом скоплении техники, включая станцию Редут РЕДУТ-2УС. Сотрудники Минцифры обработали заявки и уже проинформировали военнослужащих.

Михаил Федоров призвал украинцев и впредь отправлять в чатбот єВорог фотографии и видео станций связи ВС РФ. Скорость информирования защитников Украины очень важна, но министр также попросил не забывать о безопасности при съемке вражеской техники.

В марте Минцифры запустило сайт для сбора данных о военных преступлениях РФ против Украины. Все собранные доказательства планируют представить в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале, чтобы привлечь российских солдат к ответственности.

Общественная организация "Гильдия IT-специалистов" представила украинцам правила информационной безопасности во время войны. Они посоветовали заменить пароли в соцсетях на более сложные и убрать чувствительную информацию из профилей, ведь враг устраивает хакерские атаки.