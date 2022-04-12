єВорог: українці зняли та видали ЗСУ позиції десятків ворожих станцій зв'язку (фото)

Очевидці відправляють фото та відео з місць розміщення російської техніки, допомагаючи захисникам України швидко її знищувати та позбавляти ворога інформації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українці за допомогою чат-боту єВорог передали Збройним силам України інформацію про розміщення російських радіолокаційних комплексів Редут-2УС. Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, за два дні роботи чат-бота користувачі 30 разів надіслали дані геолокації станцій Редут-2УС, яка забезпечує російських військових закритим бездротовим зв'язком.

"У сучасній війні зв'язок між підрозділами вкрай важливий. Через цей комплекс керівництво російської армії дає команди солдатам, а також війська ворога обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок", — пояснив глава відомства.

На опублікованих скріншотах видно, що користувачі (імена зберегли в таємниці) надсилали повідомлення з фото 6 та 7 квітня, у заявці від 10 квітня невідомі за словами своїх знайомих передали інформацію про велике скупчення техніки, вмикаючи станцію Редут РЕДУТ-2УС. Співробітники Мінцифри опрацювали заявки та вже поінформували військовослужбовців.

Михайло Федоров закликав українців і надалі відправляти в чатбот ЄВорог фото та відео станцій зв'язку ЗС РФ. Швидкість інформування захисників України є дуже важливою, але міністр також попросив не забувати про безпеку під час зйомки ворожої техніки.

У березні Мінцифри запустило сайт для збору даних про воєнні злочини РФ проти України. Усі зібрані докази планують подати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та спеціальному трибуналі, щоб притягнути російських солдатів до відповідальності.

Громадська організація "Гільдія IT-фахівців" представила українцям правила інформаційної безпеки під час війни. Вони порадили замінити паролі в соцмережах на складніші та прибрати чутливу інформацію з профілів, адже ворог влаштовує атаки хакерів.