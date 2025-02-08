Стоит немедленно обновить смартфон: какие ошибки позволяют хакерам обходить пароли

Одна ошибка, из-за которой хакеры могли устанавливать вредоносное ПО или красть файлы с устройств, уже эксплуатировалась в реальных условиях до того, как Google ее исправила.

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Пользователям Android-телефонов было рекомендовано немедленно обновить свои телефоны, чтобы исправить две ошибки, которые позволяют хакерам легко взломать смартфоны. Об этом пишет The Sun.

В Google заявили, что это "высокая уязвимость безопасности" и самая серьезная из всех обнаруженных киберуязвимостей. Была еще вторая ошибка, которая позволила бы хакерам управлять телефонами и выводить их из строя на расстоянии. К счастью, Google исправил эту уязвимость до того, как ее обнаружили киберпреступники.

Владельцам телефонов настоятельно рекомендуется установить последнее обновление безопасности, как только оно станет доступно.

"Мы призываем всех пользователей по возможности обновиться до последней версии Android", — заявили в компании.

Устройства Google Pixel получат обновление немедленно, в то время как смартфоны других производителей, таких как Samsung или Motorola, получат его позже.

Команда безопасности Android внимательно отслеживает подозрительные приложения и файлы с помощью Google Play Protect. Функция, впервые представленная в 2022 году, проверяет безопасность приложений перед их загрузкой. Google Play Protect сейчас усилена новыми инструментами обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта, что помогло ей заблокировать более 2,36 млн вредоносных приложений в прошлом году.

Как проверить, включена ли защита Google Play

Надо открыть приложение Google Play Store, а затем нажать на значок своего профиля в правом верхнем углу. Затем нажать "Настройки", а затем в разделе "О нас" проверить, сертифицировано ли устройство для Play Protect.

Чтобы включить или выключить эту функцию, надо открыть Play Store и нажать на значок профиля. Эту функцию можно активировать в разделе Play Protect — "Настройки".

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.