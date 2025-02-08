Варто негайно оновити смартфон: які помилки дають змогу хакерам обходити паролі

Одна помилка, через яку хакери могли встановлювати шкідливе ПЗ або красти файли з пристроїв, уже експлуатувалася в реальних умовах до того, як Google її виправила.

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Користувачам Android-телефонів було рекомендовано негайно оновити свої телефони, щоб виправити дві помилки, які дають змогу хакерам легко зламати смартфони. Про це пише The Sun.

У Google заявили, що це "висока вразливість безпеки" і найсерйозніша з усіх виявлених кібервразливостей. Була ще друга помилка, яка дала б змогу хакерам керувати телефонами і виводити їх з ладу на відстані. На щастя, Google виправив цю вразливість до того, як її виявили кіберзлочинці.

Власникам телефонів настійно рекомендується встановити останнє оновлення безпеки, щойно воно стане доступним.

"Ми закликаємо всіх користувачів за можливості оновитися до останньої версії Android", — заявили в компанії.

Пристрої Google Pixel отримають оновлення негайно, тоді як смартфони інших виробників, таких як Samsung або Motorola, отримають його пізніше.

Команда безпеки Android уважно відстежує підозрілі додатки та файли за допомогою Google Play Protect. Функція, вперше представлена у 2022 році, перевіряє безпеку застосунків перед їх завантаженням. Google Play Protect зараз посилено новими інструментами виявлення загроз на базі штучного інтелекту, що допомогло їй заблокувати понад 2,36 млн шкідливих застосунків минулого року.

Як перевірити, чи ввімкнено захист Google Play

Треба відкрити додаток Google Play Store, а потім натиснути на значок свого профілю в правому верхньому кутку. Потім натиснути "Налаштування", а потім у розділі "Про нас" перевірити, чи сертифікований пристрій для Play Protect.

Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, треба відкрити Play Store і натиснути на значок профілю. Цю функцію можна активувати в розділі Play Protect — "Налаштування".

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.