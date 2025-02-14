"Подарок" в день влюбленных: "Дія" запустила сертификат холостяка (фото)

Новый документ в приложении "Дія" подтягивает данные из Госреестра актов гражданского состояния. Разработчики советуют показывать эту справку в соцсетях, чтобы люди находили себе пары.

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Приложение "Дія" приготовило "подарок" ко дню влюбленных 14 февраля и представляет сертификат неженатого и незамужней. Об этом сервис сообщил в Telegram.

Оставайтесь полностью искренними в поисках любви с "Дією". Добавили новый документ в приложение, которое подтягивает доказательства о вашем неженатом и незамужнем статусе из Государственного реестра актов гражданского состояния.

"Дія" анонсировала запуск услуги развода онлайн

"Адаптируйте документ под себя: загрузите самое лучшее фото, выберите дизайн, укажите интересы. Найдете метч (взаимность, ред.) — обменяйтесь QR-кодами в Дії и поделитесь в соцсетях общей влюбленной картинкой из приложения", — сообщил разработчик.

Документ не будет иметь юридической силы, а лишь романтизирует поиск пары в "эти тревожные времена" и докажет, что сердце и безымянный палец свободны, заметили в пресс-службе.

"Пользуйтесь им там, где ждете взаимности чувств. Показывайте его в соцсетях — возможно, прилетит тот самый огонек, после которого рождаются дети. А если примете предложение брака онлайн, сертификат холостяка изменится на сертификат обрученного или обрученной", — говорится в сообщении.

Напомним, "Дія" ранее анонсировала запуск услуги развода онлайн. В настоящее время разработчики изучают все процессы и технологическую часть.

Мошенники рассылали украинцам фальшивые сообщения якобы от портала "Дія" и обещали "ежегодное налоговое возмещение".