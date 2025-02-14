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Діджитал

"Подарунок" у день закоханих: "Дія" запустила сертифікат холостяка (фото)

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Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Дія

Новий документ у застосунку "Дія" підтягує дані з Держреєстру актів цивільного стану. Розробники радять показувати цю довідку в соцмережах, щоб люди знаходили собі пари.

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Застосунок "Дія" приготував "подарунок" до дня закоханих 14 лютого і презентує сертифікат неодруженому і незаміжній. Про це сервіс повідомив у Telegram.

Залишайтеся повністю щирими в пошуках кохання з "Дією". Додали новий документ до застосунку, який підтягує докази про ваш неодружений та незаміжній статус із Державного реєстру актів цивільного стану.

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"Дія" анонсувала запуск послуги розлучення онлайн

"Адаптуйте документ під себе: завантажте найкраще фото, виберіть дизайн, вкажіть інтереси. Знайдете метч (взаємність, ред.) — обміняйтеся QR-кодами в Дії та поділіться в соцмережах спільною закоханою картинкою із застосунку", — повідомив розробник.

Документ не матиме юридичної сили, а лише романтизує пошук пари в "ці тривожні часи" і доведе, що серце і безіменний палець вільні, зауважили у пресслужбі.

"Користуйтеся ним там, де чекаєте взаємності почуттів. Показуйте його в соцмережах — можливо, прилетить той самий вогник, після якого народжуються діти. А якщо приймете пропозицію шлюбу онлайн, сертифікат холостяка зміниться на сертифікат зарученого або зарученої", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Дія" раніше анонсувала запуск послуги розлучення онлайн. Наразі розробники вивчають усі процеси та технологічну частину.

Шахраї розсилали українцям фальшиві повідомлення нібито від порталу "Дія" та обіцяли "щорічне податкове відшкодування".