Розлучення в застосунку "Дія": Мінцифри анонсує нову функцію

У Мінцифри кажуть, що послуга розлучення — це логічний наступний крок після укладення шлюбу онлайн. Розробники вже перевіряють ефективність нововведення.

Related video

У застосунку "Дія" скоро з'явиться послуга розлучення, розробники вже аналізують ефективність її впровадження. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Київ24" заступниця директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Валерія Коваль.

За її словами, послуга розлучення буде логічним наступним кроком після впровадження функції укладення шлюбу онлайн. Процес реєстрації шлюбу в Україні тепер проходить у застосунку "Дія" від подання заяви до реєстрації шлюбу.

Коваль стверджує, що послугою укладення шлюбу в "Дії" скористалися вже 2 000 українських пар.

"Що стосується розлучення — це логічний наступний крок. Зараз ми вивчаємо процеси і технологічну частину", — пояснила чиновниця.

Наразі в "Дії" доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. Зазначимо, що Мінцифри вивчало питання введення функції розлучення в застосунок ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, 2024 року в Україні кількість розлучень зрівнялася з кількістю укладених шлюбів. Фахівці пояснюють це явище війною з Росією і постійними стресами.

Фокус писав, що посилення мобілізації в Україні спровокувало збільшення кількості фіктивних шлюбів чоловіків із жінками, які мають інвалідність.