Развод в приложении "Дія": Минцифры анонсирует новую функцию

В Минцифры говорят, что услуга развода — это логичный следующий шаг после заключения брака онлайн. Разработчики уже проверяют эффективность нововведения.

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В приложении "Дія" скоро появится услуга развода, разработчики уже анализируют эффективность ее внедрения. Об этом рассказала в эфире телеканала "Київ24" заместитель директора по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

По ее словам, услуга развода будет логичным следующим шагом после внедрения функции заключения брака онлайн. Процесс регистрации брака в Украине теперь проходит в приложении "Дія" от подачи заявления до регистрации брака.

Коваль утверждает, что услугой заключения брака в "Дії" воспользовались уже 2 000 украинских пар.

"Что касается развода — это логический следующий шаг. Сейчас мы изучаем процессы и технологическую часть", — пояснила чиновник.

В настоящее время в "Дії" доступны актовые записи о рождении, разводе, браке и смене имени. Отметим, что Минцифры изучало вопрос ввода функции развода в приложение еще в сентябре прошлого года.

Напомним, в 2024 году в Украине число разводов сравнялось с числом заключенных браков. Специалисты объясняют это явление войной с Россией и постоянными стрессами.

Фокус писал, что ужесточение мобилизации в Украине спровоцировало увеличение количества фиктивных браков мужчин с женщинами, имеющими инвалидность.