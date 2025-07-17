Дешевый реактивный БПЛА: на что способен новый беспилотник SkyShark от MGI (фото)

Британская компания MGI Engineering представила новый ударный беспилотник средней дальности SkyShark, доступный для массового производства с низкой себестоимостью.

Related video

На презентации, состоявшейся на аэродроме Энстоун в Оксфордшире, компания MGI Engineering представила два варианта SkyShark, сообщает портал European Security & Defence (ESD).

Первый вариант SkyShark оснащен реактивными двигателями A300, разработанными в сотрудничестве с оксфордской компанией Argive Ltd. Это полностью британская разработка, которая не зависит от иностранной цепи поставок.

В Британии представили дроны SkyShark

Второй вариант БПЛА получил электрические канальные вентиляторные двигатели HS125 производства другой британской компании — Greenjets. Этот тихий силовой агрегат предназначен для малозаметных миссий с высоким уровнем риска.

Дрон SkyShark может автономно работать без GPS, используя систему навигации на основе картографирования местности, а также нести 20 кг полезной нагрузки на расстояние более 250 км со скоростью более 450 км/ч.

Запуск может осуществляться, как с полосы, так и с катапульты или рампы. Сама конструкция модульная и позволяет легко менять компоненты. Среди возможной полезной нагрузки — взрывчатка, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Среди ключевых преимуществ SkyShark упоминается доступность для массового производства и использования, а также низкая себестоимость, которая позволяет развертывать БПЛА в больших объемах. По данным MGI, SkyShark может быть доступен для закупки уже в августе 2025 года.

Важно

Новая тактика РФ: "Флеш" показал российских дрон-"ждун" с солнечной батареей (фото)

"Эта платформа является результатом британских инноваций, работающих на полную мощность, расширяя границы возможного в автономных, оперативных ударных возможностях. От двигателя до полезной нагрузки — все, что мы запустили сегодня, было разработано, построено и испытано на родной земле", — отметил основатель и генеральный директор MGI Engineering Майк Гаскойн.

Напомним, в США представили собственный недорогой боевой дрон LUCAS, разработанный компанией SpektreWorks для конкуренции иранским беспилотником Shahed-136.

Фокус также сообщал, что украинские инженеры из проекта ODIN завершили испытания новой мобильной системы борьбы с дронами Shahed-136.