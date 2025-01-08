Знищують арту і засоби РЕБ: ЗСУ отримали 100 ударних дронів Darts (відео)

Дрони Darts літакового типу можуть нести до 8 кг вибухівки на відстань до 55 км. БПЛА Darts мають фюзеляж, який витримує численні влучання зі стрілецької зброї.

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58-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського отримала велику партію ударних дронів Darts. Про це повідомив благодійний фонд KOLO, який передав ці БПЛА, на своїй сторінці у Facebook.

До партії увійшли 100 українських дронів-камікадзе Darts вартістю 3 900 000 гривень. Збір коштів на їхню закупівлю одним донатом закрила Crypto-спільнота UACatsDivision, наголошується в публікації.

Повідомляється, що дрони Darts літакового типу можуть нести до 8 кг вибухівки на відстань до 55 км. Їх використовують для знищення ворожої артилерії, складів із боєприпасами та засобів РЕБ. Ці дрони вже використовуються на фронті проти російських окупантів.

Дрони-камікадзе Darts

В основі дронів-камікадзе Darts літакового типу українського виробництва — компоненти від FPV-дронів, вони розвивають швидкість до 160 км/год.

Український захисник з ударним дроном Darts

розмах крил Darts — 1,9 метра;

фюзеляж завдовжки 1,5 метра;

безпілотник обладнаний одним двигуном у носовій частині;

фюзеляж дрона витримує численні влучання зі стрілецької зброї.

Безпілотники "Сич"

Дрони "Сич"

У листопаді з'явилася інформація про те, що воїни п'яти підрозділів Сил оборони України отримали партію вітчизняних безпілотників "Сич" від благодійного фонду KOLO.

Цього разу було передано 12 бортів вартістю 12 мільйонів гривень у рамках збору "Сичі полетіли". Дрони виконують і розвідувальні, і ударні функції. Можуть нести до 4 кг боєприпасів — по 2 кг з кожного боку.

Нагадаємо, що 8 січня РФ обстріляла Запоріжжя КАБами і балістикою.

Також повідомлялося, що в Генштабі повідомили про удар ЗСУ по командному пункту ЗС РФ на Донбасі.