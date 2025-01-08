Уничтожают арту и средств РЭБ: ВСУ получили 100 ударных дронов Darts (видео)

Дроны Darts самолетного типа могут нести до 8 кг взрывчатки на расстояние до 55 км. БПЛА Darts обладают фюзеляжем, который выдерживает многочисленные попадания из стрелкового оружия.

Related video

58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского получила большую партию ударных дронов Darts. Об этом сообщил благотворительный фонд KOLO, передавший эти БПЛА на своей странице в Facebook.

В партию вошли 100 украинских дронов-камикадзе Darts стоимостью 3 900 000 гривен. Сбор средств на их закупку одним донатом закрыло Crypto-сообщество UACatsDivision, отмечается в публикации.

Сообщается, что дроны Darts самолетного типа могут нести до 8 кг взрывчатки на расстояние до 55 км. Они используются для уничтожения вражеской арты, складов с боеприпасами и средств РЭБ. Эти дроны уже используются на фронте против российских окупантов.

Darts

В основе дронов-камикадзе Darts самолетного типа украинского производства — компоненты от FPV-дронов, они развивают скорость до 160 км/ч.

Украинский защитник с ударным дроном Darts

размах крыльев Darts — 1,9 метра;

фюзеляж длиной 1,5 метра;

беспилотник оборудован одним двигателем в носовой части;

фюзеляж дрона выдерживает многочисленные попадания из стрелкового оружия.

Беспилотники "Сыч"

Дроны "Сыч"

В ноябре появилась информация о том, что воины пяти подразделений Сил обороны Украины получили партию отечественных беспилотников "Сыч" от благотворительного фонда KOLO.

В этот раз были переданы 12 бортов стоимостью 12 миллионов гривен в рамках сбора "Сычи улетели". Дроны выполняют и разведывательные, и ударные функции. Могут нести до 4 кг боеприпасов — по 2 кг с каждой стороны.

Напомним, что 8 января РФ обстреляла Запорожье КАБами и баллистикой.

Также сообщалось, что в Генштабе сообщили об ударе ВСУ по командному пункту ВС РФ на Донбассе.