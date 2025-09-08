Эффективнее большинства ЗРК: военный раскрыл, как новое оружие массово сбивает "Шахеды"

Ближе к зиме дроны-перехватчики смогут сбивать большую часть "Шахедов" и других беспилотников, которые Россия будет запускать в сторону Киева.

В 2025 году Силы обороны значительно развили это направление, и уже в начале лета количество сбитых БПЛА превысило 500. Украинский военнослужащий из 59-й отдельной штурмовой беспилотной бригады имени Якова Гандзюка Александр Карпюк рассказал об особенностях охоты на "Шахеды" в своем посте на странице в Facebook.

Он обратил внимание, что на зенитно-ракетных комплексах или вертолетах экипажи часто рисуют "Шахэды", которые означают количество сбитых целей. Но подобной традиции нет у экипажей дронов-перехватчиков, которые защищают Киев. По словам Александра Карпюка, причина в слишком большом количестве пораженных БПЛА с февраля 2025 года, когда командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский сообщил о первых успехах.

"Всю эту работу сделали зенитчики на четырех наземках. Да. Всего четыре наземные станции в этот период были у этой команды. Негде рисовать тебе более 120 силуэтов на пусковой дрона, или на антенне, или на ноутбуке. Просто негде", — рассказал автор.

Внедрение зенитных дронов продвигалось медленно, потому что успешному применению предшествовала тщательная и долгая работа с производителем средств, улучшение самих БПЛА, программного обеспечения, взаимодействия с радиолокационными станциями. Однако команда смогла доработать комплексы для перехвата "Шахедов" и построила концепцию перехватчиков с нуля, хотя и довольно поздно.

"Именно их упорство и их видение смогли построить наиболее эффективный зенитный дрон, — подчеркнул Александр, — Таких результатов нет у большинства ЗРК, которые работали всю войну против "Шахедов" (но в основном потому, что все же ракеты дорогие и дефицитные)".

Направление продолжает активно развиваться, Силы обороны заказали новые наземные станции и подготовили дополнительные экипажи. Сейчас масштабируются и улучшаются отечественные производства зенитных дронов. Благодаря этому Украина стала единственной страной мира, способной противодействовать комбинированным атакам с использованием сотен дронов и ракет, хотя и со значительными затратами.

"Думаю ближе к зиме это направление будет перехватывать основную массу "шахедов", за минимально возможные деньги, — добавил военный, — Зенитные дроны делают бухгалтерию войны более привлекательной для обороняющейся стороны и уменьшает необходимое количество выстрелов дорогих и сложных зенитных ракет".

Одновременно с этим Украина срывает производство "Шахедов", атакуя места хранения, изготовления и запуска. Есть и другие действия, о которых нельзя рассказывать публично.

"Если ты увалил где-то там пару сотен "шахедов" — то тебе не надо уже их сбивать над Украиной. Если ты приостановил тысячу компонентов и зависло производство тысячи "шахедов" — то это время нам улучшить нашу оборону к следующей атаке", — отметил Александр Карпюк.

Ранее писали, что в ночь на 7 сентября украинские дроны-перехватчики сбили около 150 из 810 БПЛА, запущенных Россией. Кроме "Шахедов", россияне используют другие беспилотники, предназначенные для перегрузки системы ПВО.

Недавно ГУР показало работу новых дронов-перехватчиков, которые сбили 35 беспилотников ВС РФ. Ими руководили украинские военные из группы "Баракуда" спецподразделения "Крылья".