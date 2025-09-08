Военный Фокус Российско-украинская война
Группа "Баракуда" сбила 35 БпЛА РФ: ГУР показало работу новых дронов-перехватчиков (видео)
Дроны-перехватчики Сил обороны Украины уничтожили 35 российских беспилотников различных типов. Дронами руководили бойцы группы "Баракуда" спецподразделения "Крылья" Главного управления разведки Министерства обороны. Удалось сбить и разведывательные, и ударные БпЛА Вооруженных сил Российской Федерации.
Related video
Дроны для группы "Баракуда" получены благодаря сообществу украинского волонтера Сергея Стерненко, написало ГУР Минобороны в Telegram. Перехватчики сбили на километровой высоте над Украиной 15 шт. Supercam S-350, 11 шт. "Молния", 4 шт. "Ланцет", 3 шт. Zala Z-16, по 1 шт. Zala Kub и "Орлан-10".
Новость дополняется...