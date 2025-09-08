Група "Баракуда" збила 35 БпЛА РФ: ГУР показало роботу нових дронів-перехоплювачів (відео)

Дрони-перехоплювачі Сил оборони України знищили 35 російських безпілотників різних типів. Дронами керували бійці групи "Баракуда" спецпідрозділу "Крила" Головного управління розвідки Міністерства оборони. Вдалось збити і розвідувальні, й ударні БпЛА Збройних сил Російської Федерації.

Дрони для групи "Баракуда" отримані завдяки спільноті українського волонтера Сергія Стерненка, написало ГУР Міноборони у Telegram. Перехоплювачі збили на кілометровій висоті над Україною 15 шт. Supercam S-350, 11 шт. "Молния", 4 шт. "Ланцет", 3 шт. Zala Z-16, по 1 шт. Zala Kub та "Орлан-10".

Дрон ГУР - група "Баракуда" знешкодує дрони ЗС РФ

