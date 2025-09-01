"Мінус" Мі-8 та буксир БУК-2190: дрони ГУР підірвали два військові об'єкти РФ в Криму (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію у тимчасово окупованому Криму, після якої росіяни втратили відразу два вертольоти Мі-8 та, ймовірно, буксир БУК-2190, який ховався на одному з причалів.

Related video

Для ударів по військових об'єктах РФ в Криму використали дрони підрозділу "Примари", повідомила пресслужба ГУР МОУ. Безпілотники атакували дві точки на півострові. Перша — стоянка вертольотів у Гвардійському під Сімферополем, друга — бухта у Севастополі, вказано у дописі на Facebook.

Новина доповнюється…