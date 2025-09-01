Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Удары по военным объектам в РФ
"Минус" Ми-8 и буксир БУК-2190: дроны ГУР взорвали два военных объекта РФ в Крыму (видео)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, после которой россияне потеряли сразу два вертолета Ми-8 и, вероятно, буксир БУК-2190, который прятался на одном из причалов.
Для ударов по военным объектам РФ в Крыму использовали дроны подразделения "Призрак", сообщила пресс-служба ГУР МОУ. Беспилотники атаковали две точки на полуострове. Первая — стоянка вертолетов в Гвардейском под Симферополем, вторая — бухта в Севастополе, указано в сообщении на Facebook.
Новость дополняется...