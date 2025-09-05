ГУР підірвало катер, РЛС та РЕБ росіян в Криму: як діяли спецпризначенці у Чорному морі (відео)

Техніка Збройних сил Російської Федерації в Криму потрапила під удар дронів та спецпризначенців Головного управління розвідки. Росіяни втратили катер, радіолокаційну станцію та систему радіоелектронної боротьби.

У серпні ГУР провело в Криму низку спецоперацій зі знищення російської техніки, повідомило відомство на сторінці Facebook. Діяли БПЛА та іншими видами безпілотних апаратів. Вдалось вдарити по трьох одиницях військових техніки. Росіяни втрати катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".

Новина доповнюється …