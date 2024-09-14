Морський рейд: в ГУР показали ліквідацію росіян та їх техніки біля узбережжя Криму (відео)

За словами командира підрозділу "Химера" Олександра Капшина, саме в результаті спецоперації ВКС РФ втратили літак Су-30СМ.

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В середу, 11 вересня, спецпідрозділи ГУР "Химера", Nobody, Raven Group та 2-й загін спеціальних дій ім. Владислава Пелешенка у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за підтримки Group 13 та підрозділу Держприкордонслужби "Дозор" здійснили рейд біля узбережжя Криму. Про це повідомив командир підрозділу ГУР "Химера" Олександр Капшин з позивним "Каппа".

"Внаслідок нанесеного вогневого ураження російські окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки", — додав він.

Капшин додав, що під час місії спецпризначенці ГУР МО України збили з ПЗРК російський ворожий літак Су-30СМ. В результаті він упав у море.

Нагадаємо, раніше про збиття СУ-20СМ повідомляли в ГУР. Тоді зазначалось, що бойовий літак було знищено під час операції в акваторії Чорного моря воїнами спецпідрозділу ГУР МО України. В нього влучили з ПЗРК.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку, а приблизно через три години вони розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

В обідній час ворог доповів своєму командуванню про виявлену характерну пляму від авіаційного пального. Її знайшли за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут. Пізніше ворогом були помічені уламки знищеного літака Су-30СМ. Коштує він майже 50 мільйонів доларів.

Зазначимо, що знищення ворожих літаків триває постійно. Зокрема, у ніч з 13 на 14 серпня під час виконання бойового завдання Силами оборони України на території Курської області знищений російський літак Су-34.