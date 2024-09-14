Морской рейд: в ГУР показали ликвидацию россиян и их техники у побережья Крыма (видео)

По словам командира подразделения "Химера" Александра Капшина, именно в результате спецоперации ВКС РФ потеряли самолет Су-30СМ.

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В среду, 11 сентября, спецподразделения ГУР "Химера", Nobody, Raven Group и 2-й отряд специальных действий им. Владислава Пелешенко в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины при поддержке Group 13 и подразделения Госпогранслужбы "Дозор" совершили рейд у побережья Крыма. Об этом сообщил командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин с позывным "Каппа".

"В результате нанесенного огневого поражения российские оккупанты понесли потери среди личного состава и техники", — добавил он.

Капшин добавил, что во время миссии спецназовцы ГУР МО Украины сбили из ПЗРК российский вражеский самолет Су-30СМ. В результате он упал в море.

Напомним, ранее о сбивании СУ-20СМ сообщали в ГУР. Тогда отмечалось, что боевой самолет был уничтожен во время операции в акватории Черного моря воинами спецподразделения ГУР МО Украины. В него попали из ПЗРК.

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра, а примерно через три часа они начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время враг доложил своему командованию об обнаруженном характерном пятне от авиационного горючего. Его нашли в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут. Позже врагом были замечены обломки уничтоженного самолета Су-30СМ. Стоит он почти 50 миллионов долларов.

Отметим, что уничтожение вражеских самолетов продолжается постоянно. В частности, в ночь с 13 на 14 августа во время выполнения боевого задания Силами обороны Украины на территории Курской области уничтожен российский самолет Су-34.