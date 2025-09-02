Підірвали РЛС та пошкодили борт: як дрони ГУР уразили корабель РФ "Буян-М", — капітан 1 рангу

Одна з морських платформ Головного управління розвідки Міністерства оборони України несла два FPV-дрони. Платформа дісталась до точки, яка дала змогу вдарити по російському судну у Темрюцькій затоці. Такі операції свідчать про те, що Сили оборони можуть використовувати FPV-дрони проти ворожих кораблів далеко від своїх пунктів базування.

Російський ракетний корабель "Буян-М" був уражений FPV-дронами, які доправили морські безпілотники. Про це в ефірі "Радіо NV" розповів капітан 1 рангу запасу ВМС, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко [згодом відео зникло у YouTube медіа].

За його словами, в цьому є позитивний аспект, оскільки Україна навчилася "діставати" російські кораблі, зокрема, FPV-дронами далеко від своїх пунктів базування і територій, які контролює.

"Це здійснюється завдяки розгортанню морських дронів в районі операції. А потім вже з них запускаються FPV-дрони. Бо зрозуміло, що 350 км він не може пролетіли, а морський дрон може доставити його в такий район. Це дійсно момент прихованого розгортання морського дрона", — зазначив Риженко.

Капітан 1 рангу додав, що одна з таких платформ з двома дронами розташувалася у місці, яке дало змогу вдарити по російському судну у Темрюцькій затоці. У цій точці перебував корабель "Буян-М", здатний завдати ракетного удару "Калібрами" по Україні. На момент атаки ГУР, за словами Риженка, "Калібрів" на кораблі не було.

Співрозмовник медіа уточнив, що один з дронів поцілив радіолокаційну станцію, інший — ударив у бокову частину.

"Інший дрон ударив у борт корабля і там могла бути пробоїна і корабель виведений з ладу на кілька тижнів, як мінімум. Є позитивна тенденція, що сили безпеки і оборони можуть завдавати пошкодження цим кораблям і зривати плани противника щодо ракетних ударів по Україні", — сказав ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Спецоперація ГУР — атака на "Буян-М"

28 серпня 2025 року в Азовському морі внаслідок операції ГУР було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" — носій крилатих ракет "Калібр". Українські розвідники опублікували відео з детальними кадрами повітряної атаки в Азовському морі.

28 серпня ЗС РФ завдали удару по кораблю ВМС ЗСУ. Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинув один член екіпажу.