Взорвали РЛС и повредили борт: как дроны ГУР поразили корабль РФ "Буян-М", — капитан 1 ранга

Одна из морских платформ Главного управления разведки Министерства обороны Украины несла два FPV-дрона. Платформа добралась до точки, которая позволила ударить по российскому судну в Темрюкском заливе. Такие операции свидетельствует о том, что Силы обороны могут использовать FPV-дроны против вражеских кораблей далеко от своих пунктов базирования.

Российский ракетный корабль "Буян-М" был поражен FPV-дронами, которые доставили морские беспилотники. Об этом в эфире "Радио NV" рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко [впоследствии видео исчезло в YouTube медиа].

По его словам, в этом есть положительный аспект, поскольку Украина научилась "доставать" российские корабли, в частности, FPV-дронами вдали от своих пунктов базирования и территорий, которые контролирует.

"Это осуществляется благодаря развертыванию морских дронов в районе операции. А потом уже с них запускаются FPV-дроны. Потому что понятно, что 350 км он не может пролететь, а морской дрон может доставить его в такой район. Это действительно момент скрытого развертывания морского дрона", — отметил Рыженко.

Капитан 1 ранга добавил, что одна из таких платформ с двумя дронами расположилась в месте, которое позволило ударить по российскому судну — в Темрюкском заливе. В данной точке находился корабль "Буян-М", способный нанести ракетный удар "Калибрами" по Украине. На момент атаки ГУР, по словам Рыженко, "Калибров" на корабле не было.

Собеседник медиа уточнил, что один из дронов попал в радиолокационную станцию, другой — ударил в боковую часть.

"Другой дрон ударил в борт корабля и там могла быть пробоина и корабль выведен из строя на несколько недель, как минимум. Есть положительная тенденция, что силы безопасности и обороны могут наносить повреждения этим кораблям и срывать планы противника по ракетным ударам по Украине", — сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Спецоперация ГУР — атака на "Буян-М"

28 августа 2025 года в Азовском море в результате операции ГУР был поражен российский малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр". Украинские разведчики опубликовали видео с подробными кадрами воздушной атаки в Азовском море.

28 августа ВС РФ нанесли удар по кораблю ВМС ВСУ. В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погиб один член экипажа.