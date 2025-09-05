Поддержите нас UA
UA
Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Удары по военным объектам в РФ

ГУР взорвало катер, РЛС и РЭБ россиян в Крыму: как действовали спецназовцы в Черном море (видео)

Бойцы ГУР провели спецоперацию на Черном море
Бойцы ГУР Минобороны Украины взорвали военную технику в Крыму (иллюстративное фото) | Фото: Facebook ГУР

Техника Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму попала под удар дронов и спецназовцев Главного управления разведки. Россияне потеряли катер, радиолокационную станцию и систему радиоэлектронной борьбы.

В августе ГУР провело в Крыму ряд спецопераций по уничтожению российской техники, сообщило ведомство на странице Facebook. Действовали БПЛА и другими видами беспилотных аппаратов. Удалось ударить по трем единицам военной техники. Россияне потеряли катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и РЭБ "Гроза".

