ГУР взорвало катер, РЛС и РЭБ россиян в Крыму: как действовали спецназовцы в Черном море (видео)

Техника Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму попала под удар дронов и спецназовцев Главного управления разведки. Россияне потеряли катер, радиолокационную станцию и систему радиоэлектронной борьбы.

В августе ГУР провело в Крыму ряд спецопераций по уничтожению российской техники, сообщило ведомство на странице Facebook. Действовали БПЛА и другими видами беспилотных аппаратов. Удалось ударить по трем единицам военной техники. Россияне потеряли катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и РЭБ "Гроза".

