Ефективніша за більшість ЗРК: військовий розкрив, як нова зброя масово збиває "Шахеди"

Ближче до зими дрони-перехоплювачі зможуть збивати більшу частину "Шахедів" та інших безпілотників, які Росія запускатиме у бік Києва.

У 2025 році Сили оборони значно розвинули цей напрямок, і вже на початку літа кількість збитих БПЛА перевищила 500. Український військовослужбовець із 59-ї окремої штурмової безпілотної бригади імені Якова Гандзюка Олександр Карпюк розповів про особливості полювання на "Шахеди" у своєму дописі на сторінці у Facebook.

Він звернув увагу, що на зенітно-ракетних комплексах або вертольотах екіпажі часто малюють "Шахеди", які означають кількість збитих цілей. Але подібної традиції немає у екіпажів дронів-перехоплювачів, які захищають Київ. За словами Олександра Карпюка, причина у занадто великій кількості уражених БПЛА з лютого 2025 року, коли командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський повідомив про перші успіхи.

"Всю цю роботу зробили зенітчики на чотирьох наземках. Так. Всього чотири наземні станції в цей період були у цієй команди. Нема де малювати тобі більш ніж 120 силуетів на пусковій дрона, чи на антенні, чи на ноутбуку. Просто немає де", — розповів автор.

Впровадження зенітних дронів просувалося повільно, бо успішним застосуванням передувала ретельна та довга робота з виробником засобів, покращення самих БПЛА, програмного забезпечення, взаємодії з радіолокаційними станціями. Однак команда змогла доробити комплекси для перехоплення "Шахедів" і побудувала концепцію перехоплювачів з нуля, хоча і доволі пізно.

"Саме їх завзятість та їх бачення змогли побудувати найбільш ефективний зенітний дрон, — підкреслив Олександр. — Таких результатів немає у більшості ЗРК, які працювали всю війну проти "Шахедів" (але здебільшого тому, що все ж ракети дорогі та дефіцитні)".

Напрям продовжує активно розвиватися, Сили оборони замовили нові наземні станції та підготували додаткові екіпажі. Зараз масштабуються та покращуються вітчизняні виробництва зенітних дронів. Завдяки цьому Україна стала єдиною країною світу, здатною протидіяти комбінованим атакам з використанням сотень дронів та ракет, хоча і зі значними витратами.

"Думаю ближче до зими цей напрям буде перехоплювати основну масу "шахедів", за мінімально можливі гроші, — додав військовий. — Зенітні дрони роблять бухгалтерію війни більш привабливою для сторони що обороняється та зменшує необхідну кількість пострілів дорожчих та складніших зенітних ракет".

Одночасно із цим Україна зриває виробництво "Шахедів", атакуючи місця зберігання, виготовлення та запуску. Є також інші дії, про які не можна розповідати публічно.

"Якщо ти увалив десь там пару сотень "шахедів"- то тобі не треба вже їх збивати над Україною. Якщо ти призупинив тисячу компонентів і зависло виробництво тисячі "шахедів"- то це час нам покращити нашу оборону до наступної атаки", — зазначив Олександр Карпюк.

Раніше писали, що у ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі збили близько 150 із 810 БПЛА, запущених Росією. Окрім "Шахедів", росіяни використовують інші безпілотники, призначені для перевантаження системи ППО.

Нещодавно ГУР показало роботу нових дронів-перехоплювачів, які збили 35 безпілотників ЗС РФ. Ними керували українські військові із групи "Баракуда" спецпідрозділу "Крила".