"Пріоритетне завдання": експерт пояснив, чому Росія почала атакувати Україну дронами вдень

Росіяни почали запускати безпілотні літальні апарати великої дальності вдень, щоб не тільки уражати відомі цілі, а й знаходити лазівки в українській системі протиповітряної оборони.

Це доволі очікувана тактика, яка дозволяє окупантам виявляти ракетні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Керівник навчального департаменту "Академії Дронаріум" Дмитро Селедюк розповів в ефірі каналу "КИЇВ24", чому денні атаки є доволі тривожним сигналом для України.

Поки "Шахед" або інший російський БПЛА не уразив ціль або не був збитий, його можна також використовувати для розвідки, зокрема радіоелектронної. За словами експерта, під час денних атак росіяни залякують українців та аналізують роботу ППО, намагаючись виявити найпотужніші засоби.

В ніч на 7 вересня ЗС РФ застосували 810 далекобійних дронів, понад 400 з них були "Шахедами". Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, українцям майже половина – це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Однак силам ППО вдалося збити або придушити 747 ворожих БПЛА, і близько 150 з них — за допомогою дронів-перехоплювачів.

"Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання, — прокоментував Дмитро Селедюк. — Росіяни тримають кількість "Шахедів" у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально — потенціал виробництва є, фінанси та контракти — вони є, вони забезпечуються, потрібне масштабування відповідних підрозділів".

У ніч на 8 вересня сили ППО збили 112 зі 142 дронів, запущених з Росії. Попри всі зусилля, зафіксували 26 влучань по шістьом об'єктам.

