"Приоритетная задача": эксперт объяснил, почему Россия начала атаковать Украину дронами днем

Россияне начали запускать беспилотные летательные аппараты большой дальности днем, чтобы не только поражать известные цели, но и находить лазейки в украинской системе противовоздушной обороны.

Это довольно ожидаемая тактика, которая позволяет оккупантам выявлять ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Руководитель учебного департамента "Академии Дронариум" Дмитрий Селедюк рассказал в эфире канала "КИЕВ24", почему дневные атаки являются довольно тревожным сигналом для Украины.

Пока "Шахед" или другой российский БПЛА не поразил цель или не был сбит, его можно также использовать для разведки, в частности радиоэлектронной. По словам эксперта, во время дневных атак россияне запугивают украинцев и анализируют работу ПВО, пытаясь выявить самые мощные средства.

В ночь на 7 сентября ВС РФ применили 810 дальнобойных дронов, более 400 из них были "Шахедами". Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, украинцам почти половина — это дроны, которые россияне используют для осложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Однако силам ПВО удалось сбить или подавить 747 вражеских БПЛА, и около 150 из них — с помощью дронов-перехватчиков.

"Конечно, не все пока сбивается, и надо еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача, — прокомментировал Дмитрий Селедюк, — Россияне держат количество "Шахедов" в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально — потенциал производства есть, финансы и контракты — они есть, они обеспечиваются, нужно масштабирование соответствующих подразделений".

В ночь на 8 сентября силы ПВО сбили 112 из 142 дронов, запущенных из России. Несмотря на все усилия, зафиксировали 26 попаданий по шести объектам.

