Від кулеметів до зенітних дронів: чому Sting може стати найкращим рішенням проти "Шахедів"

Дрони-перехоплювачі Sting стали одним із засобів протидії російським ударним БПЛА сімейства "Шахед". Однак під час виконання бойового завдання виникають складнощі, які впливають на ефективність перехоплення, через що ворожий дрон може пролетіти навіть кілька кілометрів.

Військовослужбовець ЗСУ і військовий блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) пише, що під час зіткнення з сучасними ударними дронами вирішальним виявляється не просто влучання, а характер і тип бойової частини перехоплювача. Річ у тім, що, незважаючи на розмір "шахедів", у ньому не так вже й багато вузлів, ураження яких повністю виведе апарат з ладу. Особливо якщо ведеться вогонь зі стрілецького озброєння.

Бойова робота безпілотника Sting

Потрапляння кулею в корпус, авіоніку або паливний бак не завжди супроводжується миттєвим вибухом або пожежею — дрон може зберегти керованість на короткій ділянці і впасти на будови, становлячи загрозу цивільним.

Відео дня

"Велику площу займають паливні баки, пробиття яких теж не гарантує, що дрон загориться. Попадання в бак і гарантоване загоряння — це більше в кіно. Попадання в сервоприводи теж не означає, що дрон впаде. Він намагатиметься дотягнутися до цілі, використовуючи інші елементи управління", — наголосив військовий.

Водночас спеціалізовані засоби ППО і зенітні комплекси оснащені боєприпасами, які володіють фугасно-шрапнельним ефектом: навіть у разі відповідного розриву поруч із ціллю утворюється хмара осколків, яка здатна вивести з ладу критичні вузли дрона і зруйнувати фюзеляж.

Одна точкова детонація такого снаряда часто еквівалентна кільком влучанням з кулемета. Приклад такого технологічного рішення — програмовані 35-мм снаряди AHEAD, що застосовуються в деяких сучасних зенітних системах. Вони програмуються на підрив на заданій дистанції перед ціллю і формують спрямовану хвилю ураження з метальних елементів.

Однак в ефективних боєприпасів є очевидний економічний аспект: їхня собівартість значно вища. За оцінкою автора аналізу, одиничний снаряд для автоматичного зенітного комплексу типу "Гепард" коштує сотні доларів, а для систем з AHEAD — уже тисячі. У результаті при інтенсивній стрільбі сумарні витрати на боєприпаси сягають десятків тисяч доларів за короткий проміжок часу.

Ще один напрямок — розвиток "зенітних дронів" і ударних перехоплювачів з бойовими частинами малої маси (2-3 кг із зарядами близько 0,7-1 кг). Такі платформи поєднують відносну дешевизну запуску і за грамотного застосування здатні створювати достатній ефект ураження.

"Із розвитком зенітних дронів, автоматизацією процесів управління, покращенням систем наведення та захоплення цілі колись бухгалтерія війни ефективності "шахедів" зійде нанівець. І це буде досягнення саме України", — наголосив Марко.

Нагадаємо, з травня 2025 року дрони Sting знищили приблизно 600 повітряних цілей Збройних сил РФ, включно з ударними БПЛА "Shahed-136/Герань-2" і приманочними дронами "Гербера".