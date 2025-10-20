От пулеметов до зенитных дронов: почему Sting может стать лучшим решением против "Шахедов"

Дроны-перехватчики Sting стали одним из средств противодействия российским ударным БПЛА семейства “Шахед”. Однако при выполнении боевой задачи возникают сложности, которые влияют на эффективность перехвата, из-за чего вражеский дрон может пролететь даже несколько километров.

Военнослужащий ВСУ и военный блогер Александр Карпюк (Serg Marco) пишет, что при столкновении с современными ударными дронами решающим оказывается не просто попадание, а характер и тип боевой части перехватчика. Дело в том, что несмотря на размер "шахедов", в нем не так уж много узлов, поражение которых полностью выведет аппарат из строя. Особенно если ведется огонь из стрелкового вооружения.

Боевая работа беспилотника Sting

Попадание пулей в корпус, авионику или топливный бак не всегда сопровождается мгновенным взрывом или пожаром — дрон может сохранить управляемость на коротком участке и упасть на строения, представляя угрозу гражданским.

"Большую площадь занимают топливные баки, пробитие которых тоже не гарантирует, что дрон загорится. Попадание в бак и гарантированное возгорание — это больше в кино. Попадание в сервоприводы тоже не означает, что дрон упадет. Он будет стараться дотянуться до цели, используя другие элементы управления", — подчеркнул военный.

В то же время специализированные средства ПВО и зенитные комплексы оснащены боеприпасами, которые обладают фугасно-шрапнельным эффектом: даже при подходящем разрыве рядом с целью образуется облако осколков, которое способно вывести из строя критические узлы дрона и разрушить фюзеляж.

Одна точечная детонация такого снаряда часто эквивалентна нескольким попаданиям из пулемета. Пример такого технологического решения — программируемые 35-мм снаряды AHEAD, применяемые в некоторых современных зенитных системах. Они программируются на подрыв на заданной дистанции перед целью и формируют направленную волну поражения из метательных элементов.

Однако у эффективных боеприпасов есть очевидный экономический аспект: их себестоимость значительно выше. По оценке автора анализа, единичный снаряд для автоматического зенитного комплекса типа "Гепард" стоит сотни долларов, а для систем с AHEAD — уже тысячи. В результате при интенсивной стрельбе суммарные расходы на боеприпасы достигают десятков тысяч долларов за короткий промежуток времени.

Еще одно направление — развитие "зенитных дронов" и ударных перехватчиков с бое­выми частями малой массы (2–3 кг с зарядами порядка 0,7–1 кг). Такие платформы сочетают относительную дешевизну запуска и при грамотном применении способны создавать достаточный поражающий эффект.

"С развитием зенитных дронов, автоматизации процессов управления, улучшения систем наведения и захвата цели когда-то бухгалтерия войны эффективности "шахедов" сойдет на нет. И это будет достижение именно Украины", — подчеркнул Марко.

Напомним, с мая 2025 года дроны Sting уничтожили около 600 воздушных целей Вооруженных сил РФ, включая ударные БПЛА "Shahed-136/Герань-2" и приманочные дроны "Гербера".